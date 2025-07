Comau, un’azienda leader nel campo dell’automazione industriale, ha annunciato la creazione della sua prima dry room presso il sito produttivo di Grugliasco (in provincia di Torino). Questo laboratorio, che si estende su una superficie di circa 500 metri quadrati, è destinato allo sviluppo e al collaudo di apparecchiature necessarie per la produzione di celle agli ioni di litio e litio metallico. L’obiettivo è facilitare l’accesso a tecnologie di ultima generazione, incluse quelle delle batterie allo stato solido.

Il progetto ha comportato un investimento di circa 1 milione di euro e sottolinea l’impegno di Comau nel promuovere in Italia processi e tecnologie innovative nei settori delle batterie e della mobilità elettrica, nonché in altri ambiti come la robotica avanzata e le tecnologie digitali.

Questa dry room, tra le poche esistenti in Italia, è stata progettata non solo per rafforzare le competenze interne dell’azienda, ma anche per servire come hub di innovazione aperto a imprese, università e associazioni. Dal punto di vista tecnico, la struttura permette di lavorare con materiali altamente sensibili all’umidità, come il litio metallico e gli elettroliti, fino a un punto di rugiada di -50 gradi.

Pietro Gorlier, CEO di Comau, ha dichiarato: “Come dimostrato dal recente lancio di diversi nuovi prodotti nel settore della robotica collaborativa e mobile, così come nelle tecnologie per la saldatura, Comau continua a investire in ricerca e sviluppo in vari ambiti industriali, inclusa l’e-mobility”. Ha poi aggiunto: “La nostra nuova dry room, che ci consente di testare nuovi formati e materiali per le celle in un ambiente controllato e privo di umidità, riflette il nostro impegno costante a sostenere l’innovazione industriale, rafforzando al contempo la nostra presenza e i nostri investimenti in Italia”.