Finalmente la Torre della Specola di Bologna torna a risplendere! Dopo un cantiere lungo e complesso durato oltre vent’anni, l’iconico edificio si ripresenta alla città, all’Alma Mater e ai numerosi turisti. Questo è solo il primo passo di un ambizioso progetto di rinnovamento del sistema museale universitario.

Un Restauro Atteso e una Nuova Luce

La Torre, eretta tra il 1712 e il 1726 per volere del generale Luigi Ferdinando Marsili, sarà completamente allestita come spazio museale entro il prossimo autunno. Un ritorno alla sua antica funzione, ma in chiave moderna.

I lavori di restauro, ripartiti a febbraio 2024 dopo un decennio di stallo dovuto anche ad aumenti dei costi e alla pandemia, hanno permesso di rimuovere le impalcature che avvolgevano la struttura da ben 22 anni. Già dagli anni ’80 la Torre mostrava evidenti segni di degrado, ma solo nel 2003, a seguito di un peggioramento delle condizioni statiche, fu installato il ponteggio protettivo che tutti i bolognesi conoscevano fin troppo bene.

Ora, la Specola non solo è libera dalle impalcature, ma è anche dotata di un nuovo sistema di illuminazione esterna a basso consumo energetico. Questa nuova luce “illumina ed esalta” la struttura, rendendola “immediatamente riconoscibile” anche di sera, donando un nuovo volto alla città.

Dettagli del Recupero

Il restauro ha riguardato principalmente il risanamento conservativo delle superfici esterne in laterizio e pietra arenaria, elementi fondamentali che definiscono l’estetica della Torre. Sono stati recuperati anche le lattonerie e la terrazza principale, punti cruciali per la conservazione e la funzionalità dell’edificio.

Un dettaglio affascinante del restauro è il ripristino funzionale di uno dei primi parafulmini installati in Italia, un piccolo gioiello tecnologico dell’epoca che torna a svolgere il suo compito. Questo intervento non è solo un recupero strutturale, ma anche un omaggio alla storia scientifica e tecnologica dell’Italia.