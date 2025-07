I clienti italiani di Fwu, la compagnia che è entrata in liquidazione in Lussemburgo lo scorso gennaio, devono essere a conoscenza che non riceveranno il rimborso totale del capitale investito e dovranno aspettare un po’ di tempo per recuperare una parte delle somme investite. Questo è quanto spiegato da Anna Vizzari, coordinatrice degli Affari Pubblici di una nota associazione di consumatori, riguardo al lavoro del team di liquidazione della compagnia. Come sottolinea, la procedura è in ritardo, infatti “solo a fine luglio arriveranno ai clienti le prime lettere con l’indicazione dell’importo a credito da parte del liquidatore”. “La procedura è stata lenta e solo entro la fine dell’anno queste lettere dovrebbero raggiungere tutti i 250mila clienti coinvolti, di cui 110mila in Italia“, chiarisce.

Vizzari evidenzia come i clienti subiranno perdite a causa del meccanismo stesso della polizza, che prevedeva l’addebito di costi e commissioni nei primi cinque anni, riducendo così il capitale. “È positivo che i liquidatori comunichino che ci sono fondi sufficienti per rimborsare ‘una parte significativa dei crediti dei contraenti/beneficiari’, ma temo che molti clienti riceveranno meno di quanto si aspettano”, afferma.

Inoltre, Vizzari sottolinea come “è vero che le autorità di controllo erano estere, ma la nostra doveva verificare che, nella fase di vendita, il prodotto fosse adeguato per i clienti, cosa che a nostro avviso non è avvenuta”.

La stessa associazione di consumatori, insieme ad altre organizzazioni, è attivamente impegnata nel supporto ai clienti e nell’assistenza legale, poiché “la procedura si svolge all’estero e i documenti non sono disponibili in lingua italiana”, avverte Anna Vizzari.