Un Paese sempre più connesso, ma con l’informazione che cambia volto: è questa la fotografia dell’Italia che emerge dalla Relazione annuale dell’Agcom per il 2024, presentata al Senato dal presidente Giacomo Lasorella. Il settore delle telecomunicazioni e dei media si evolve rapidamente, mostrando segnali di ripresa economica e profondi mutamenti nelle abitudini dei cittadini.

Boom di investimenti nelle Tlc e fibra ottica in crescita

Il 2024 è stato un anno decisivo per le infrastrutture di rete tlc in Italia. Gli investimenti, trainati in particolare dalla rete fissa, hanno registrato un aumento dell’8,7% rispetto al 2023, raggiungendo la considerevole cifra di 7,05 miliardi di euro. Un dato che sottolinea l’impegno del Paese nello sviluppo di reti sempre più performanti. Nonostante questa crescita, il peso dei ricavi del settore tlc sul PIL rimane stabile all’1,3% nel 2024, un segnale di consolidamento più che di espansione economica del comparto. La spesa complessiva di famiglie e imprese è aumentata dell’1,9%.

Un pilastro di questa trasformazione è la copertura FTTH (Fiber to the Home). Al 31 dicembre 2024, la connessione tramite fibra ottica ha raggiunto il 70,7% delle famiglie italiane. Un quarto di questa copertura (il 25,7%) è stata realizzata proprio nel 2024. Sebbene lo sviluppo abbia interessato in modo uniforme aree bianche, grigie e nere, Lasorella ha evidenziato che la realizzazione nelle aree grigie e nere procede più lentamente rispetto ai piani previsti.

Il mercato wholesale delle tlc è stato radicalmente trasformato da operazioni di vasta portata: dalla separazione della rete fissa di Tim con la cessione a Fibercop, all’acquisizione di Vodafone da parte di Swisscom, fino all’ingresso di Poste Italiane nel capitale di Telecom Italia, che è diventato il primo azionista della società. In questo scenario in evoluzione, Agcom ha avviato una nuova analisi dei mercati di accesso alla rete fissa. L’obiettivo è chiaro, come ricordato da Lasorella: “stabilire se FiberCop possa essere qualificata come operatore wholesale only (aspetto sul quale l’Autorità ha già raggiunto una conclusione, avallata dall’Agcm, che ha sottoposto alle autorità europee) con le quali è in corso una interlocuzione) e di delineare il regime regolamentare conseguente.”

La TV non è più il mezzo principale per informarsi

Un dato particolarmente significativo riguarda il consumo di informazione da parte degli italiani. La televisione ha ceduto il suo primato: “La televisione non è più il principale mezzo di informazione per gli italiani. Soltanto il 46,5% della popolazione adulta – dicono i dati dell’Osservatorio Agcom sul sistema dell’informazione, pubblicati nel marzo 2025 – si informa con la televisione, laddove appena sei anni fa, nel 2019, questa percentuale era del 67,4% – ha sottolineato Lasorella, nella relazione annuale al Parlamento –. Un italiano su due (il 52,4%), invece, utilizza la Rete per informarsi, con motori di ricerca, social media e siti web/app di quotidiani e periodici che sono diventate le principali porte di accesso all’informazione.”

Nonostante il sorpasso del web, emerge un paradosso: “Per altro verso – a conferma del fatto che un singolo dato non restituisce adeguatamente la complessità del quadro – televisione, radio e carta stampata rimangono fonti informative ritenute più affidabili rispetto a social network e piattaforme; questo impone una riflessione sulla necessità di tutelare e salvaguardare”. Un monito che l’Agcom lancia per la salvaguardia dell’informazione professionale.

Il settore dei media in ripresa, ma con nuove sfide

Il quadro economico del settore dei Media mostra segnali di ripresa nel 2024, nonostante alcune persistenti debolezze. Le entrate complessive sono aumentate del 3,2% rispetto al 2023, superando i 12 miliardi di euro. Questo incremento è attribuibile principalmente all’aumento dei ricavi da contenuti a pagamento (+4,3%), in particolare per la televisione online, che ha compensato il calo nelle vendite di copie di quotidiani e periodici. La televisione continua a generare la quota maggiore degli introiti (72,8%), mentre l’editoria quotidiana e periodica si riduce al 21,8% delle risorse totali e la radio al 5,4%.

Nel 2024, il settore televisivo ha superato gli 8,8 miliardi di euro, registrando un aumento del 7,3% rispetto al 2023. Per quanto riguarda l’informazione televisiva, il Tg1 si conferma il telegiornale più seguito, seguito dal Tg5 e dalla Tgr di Rai come fonte di informazione locale. Aumentano anche i ricavi pubblicitari (+2,6%), grazie alla performance di televisione e radio, così come i fondi pubblici (+1,7%), per lo più derivanti dal canone Rai.

Servizi postali: meno lettere, più pacchi

Il settore dei servizi postali nel 2024 ha registrato un calo complessivo degli invii del -1,5% rispetto al 2023, attestandosi a circa 3,1 miliardi di invii. La riduzione è principalmente dovuta al continuo decremento degli invii di corrispondenza (-6,2% sul 2023 e -18% rispetto al 2020). Al contrario, la consegna di pacchi conferma una crescita significativa, raggiungendo circa 1,17 miliardi di invii nel 2024, con un aumento del 7,3% rispetto al 2023 e un notevole +34,6% rispetto al 2020. I ricavi complessivi del mercato postale nel 2024 sono stati pari a 8,59 miliardi di euro, con un incremento di quasi 163 milioni di euro (+1,9%) rispetto all’anno precedente, riconducibile soprattutto all’aumento dei ricavi dai servizi di pacchi. L’incidenza dei servizi di corrispondenza rientranti nel Servizio universale continua a diminuire nel tempo.

Nuove tutele e sfide regolamentari

L’Agcom si è mossa anche su altri fronti per la tutela dei cittadini. Contro il fenomeno del teleselling e telemarketing selvaggio, è stato introdotto l’obbligo per gli operatori di bloccare le chiamate dall’estero verso l’Italia che espongono illegittimamente un identificativo corrispondente a un numero italiano, il cosiddetto Cli spoofing. Inoltre, è stato approvato un sistema di classificazione per le offerte di servizi di comunicazione mobile su tecnologia 5G, prevedendo l’uso di bollini colorati per indicare eventuali limitazioni di velocità.

In tema di par condicio, il presidente Lasorella ha sottolineato la necessità di un intervento legislativo che estenda espressamente la disciplina del silenzio elettorale anche alle piattaforme digitali. L’Autorità ha comunque invitato Rai e TV private a valutare con estrema attenzione, nei giorni di silenzio elettorale, la messa in onda di programmi informativi che riguardino candidati o tematiche elettorali, limitandoli al solo caso in cui sia strettamente necessario alla completezza dell’informazione in relazione a fatti di cronaca nuovi.

Il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha commentato la Relazione, evidenziando il ruolo centrale dell’Agcom nel tutelare gli interessi del Paese e difendere l’informazione professionale in un contesto di forte competizione con le Big Tech. “L’editoria dell’informazione – osserva Barachini – deve sostenere l’offensiva della distribuzione algoritmica e confrontarsi con attori che, in questa era di intelligenza artificiale, hanno una forza economica esponenzialmente superiore e non sono tenuti a rispettare né argini deontologici, né responsabilità editoriali. Anche sotto questo aspetto, le iniziative regolamentari, di vigilanza e sanzionatorie dell’Agcom sono insostituibili per l’equilibrio del nostro sistema Paese.”