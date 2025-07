Un’importante operazione strategica è stata annunciata da SOGES GROUP S.p.A., PMI italiana specializzata nell’ospitalità alberghiera e congressuale di pregio con il marchio Place of Charme (PoC). La Società ha sottoscritto un’offerta vincolante e irrevocabile, insieme a un contratto preliminare di vendita, con Palazzo Costanzi S.r.l. per la cessione del complesso immobiliare “Hotel Borgo di Cortefreda” a Barberino Tavarnelle (FI). L’accordo prevede la contestuale concessione in locazione dello stesso immobile a SOGES GROUP, garantendo così la continuità delle attività alberghiere.

Una mossa strategica per la gestione “asset-light”

Questa operazione rientra in un percorso strategico più ampio, già delineato in fase di IPO, che mira a una maggiore focalizzazione sul core business della gestione alberghiera. È interessante notare che SOGES GROUP aveva acquisito il ramo d’azienda “Borgo di Cortefreda” solo nel luglio 2024. La dismissione dell’immobile, attualmente in leasing finanziario con Intesa Sanpaolo S.p.A., permetterà a SOGES GROUP di rafforzare la propria posizione finanziaria netta e liberare flussi di cassa, che verranno destinati a nuovi investimenti.

Simona Cappelletti, CFO di SOGES GROUP, ha commentato l’operazione: “L’operazione conferma la volontà di SOGES GROUP di proseguire con decisione il percorso tracciato in fase di IPO. Il riscatto e la successiva cessione dell’immobile generano liquidità immediata e rafforzano la flessibilità finanziaria, mantenendo al contempo la piena operatività della struttura sotto il brand Place of Charme. È un passaggio coerente con il nostro modello asset-light, pensato per sostenere la crescita attraverso la qualità della gestione e una presenza selettiva nei territori a più alto potenziale turistico”.

Le due fasi dell’operazione e i dettagli finanziari

La compravendita si articola in due fasi distinte:

Esercizio del diritto di riscatto anticipato da parte di SOGES GROUP, in base al contratto di leasing con Intesa Sanpaolo S.p.A. Il valore residuo del riscatto al 30 giugno 2025 era pari a Euro 3.323.841,63. Cessione contestuale dell’immobile all’Acquirente per un corrispettivo complessivo di Euro 4.900.000, oltre imposte. Parallelamente, verrà stipulato un contratto di locazione che consentirà a SOGES GROUP di continuare a gestire l’Hotel Borgo di Cortefreda. Il contratto di locazione avrà una durata iniziale di 9 anni, rinnovabile per ulteriori periodi di 9 anni, con un canone annuo a regime di Euro 370.000, più una componente variabile legata al fatturato.

L’accordo prevede anche la sottoscrizione di un accordo di indennizzo relativo alla compravendita, con le usuali dichiarazioni e garanzie per operazioni simili.Il closing dell’operazione è previsto entro il 30 settembre 2025, ma è subordinato al verificarsi di specifiche condizioni sospensive. Tra queste, riveste particolare importanza il decorso del termine per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione agraria spettante al proprietario confinante per due terreni che fanno parte del complesso immobiliare.