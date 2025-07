L’ecosistema italiano del Venture Capital ha mostrato un quadro di stabilità nel secondo trimestre del 2025, nonostante una flessione negli importi investiti che riflette un trend già in atto. Con 227 milioni di euro raccolti in 104 round, il trimestre si allinea alla media degli scorsi periodi, evidenziando una resilienza intrinseca, sebbene senza la spinta dei “mega round” che hanno caratterizzato altri momenti. Questa è la fotografia scattata dall’Osservatorio sul Venture Capital in Italia, frutto della collaborazione tra Growth Capital, banca di investimento tech, e Italian Tech Alliance, l’associazione italiana di Venture Capital.

Italia: un secondo trimestre di consolidamento

Il secondo trimestre del 2025 ha visto l’Italia registrare 104 round di investimento, un dato in linea con il trimestre precedente e con la media del 2024. Tuttavia, l’ammontare investito, pari a 227 milioni di euro, rappresenta il dato più basso dal secondo trimestre del 2024, segnando il terzo calo consecutivo e l’assenza di investimenti di dimensioni eccezionali. Nonostante ciò, il primo semestre del 2025, con 545 milioni di euro raccolti in 210 round, si mantiene in linea con la media semestrale degli ultimi tre anni, suggerendo una fase di consolidamento piuttosto che di forte espansione.

Le fasi iniziali trainano il mercato

Analizzando la tipologia dei round, emerge chiaramente come Pre-Seed e Seed continuino a rappresentare la parte preponderante del mercato, costituendo il 64% dei round nel secondo trimestre del 2025. Per quanto riguarda gli importi, i round di Serie A hanno attratto il 42% del totale investito, mentre i Serie B l’8%. Questo dato conferma un interesse marcato per le fasi iniziali di sviluppo delle startup, dove si concentra la maggior parte delle nuove iniziative e degli investimenti.

Smart City e Life Science in primo piano

Per quanto riguarda i settori, Smart City si conferma il leader per numero di round, con 20 operazioni nel secondo trimestre, seguito da Fintech (16) e Life Sciences (15). Questa tendenza si conferma anche su base semestrale, con Smart City a quota 32 round, seguito da Software (29) e Life Science (27). In termini di ammontare investito, è il settore Life Science a dominare la classifica nel secondo trimestre, con 49 milioni di euro raccolti, seguito da Fintech (42 milioni) e Smart City (40 milioni). La marcata leadership di Life Science nel primo semestre 2025, con un divario ancora più ampio rispetto agli altri settori, evidenzia uno spostamento verso industrie che richiedono maggiori capitali per la loro crescita e sviluppo.

I protagonisti del trimestre

Tra i deal più significativi del secondo trimestre 2025 spiccano alcune operazioni di rilievo. Al primo posto si posiziona Jet HR, che ha chiuso un round di Serie A da 25 milioni di euro. Seguono Iama Therapeutics con 15 milioni (Serie A) e Blubrake con 12 milioni (Serie B). La quarta posizione è occupata da Sibill (12 milioni, Serie A), mentre la quinta da Moneyfarm (11,8 milioni, Bridge). Questi investimenti evidenziano la diversità dei settori che attraggono capitali in Italia, spaziando dalle soluzioni HR innovative alla biotecnologia, dalla mobilità smart alla finanza.

Il contesto europeo: rallentamenti e nuove dinamiche

A livello europeo, il secondo trimestre del 2025 ha registrato una flessione del 13% rispetto al primo trimestre, con 14 miliardi di euro raccolti in 2.490 round. Questo dato è in linea con gli ultimi nove trimestri, indicando una certa stabilità del mercato europeo del Venture Capital, seppur con un ritmo meno sostenuto. Il primo semestre del 2025, con 29 miliardi di euro raccolti in 5.362 round, conferma questa stabilità rispetto all’anno precedente. Guardando ai singoli paesi, Regno Unito e Francia mostrano un rallentamento rispetto al 2024, mentre la Spagna ha avuto un ottimo inizio anno, soprattutto in termini di amm