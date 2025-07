(di Katherine Puce) L’Alternative Investment Market (AIM) sta diventando sempre più un polo attrattivo per grandi e medie aziende, ma soprattutto per le piccole imprese, in particolare nel comparto tecnologico. L’AIM è stato lanciato nei primi anni 2000 e ha subito rappresentato un mercato azionario capace di aiutare le piccole e medie imprese (PMI) a raccogliere capitali, cioè soldi da investitori, in modo più facile rispetto ai mercati tradizionali.

Si tratta dunque di un vero e proprio mercato azionario, fondato ancora prima, precisamente nel 1995 dalla Borsa di Londra (London Stock Exchange), e che nel nuovo secolo ha finalmente trovato piena applicazione. Non solo aziende britanniche, ma anche altre aziende internazionali hanno infatti iniziato a quotarsi, anche in fase di sviluppo iniziale, e questo è stato reso possibile sia dai costi bassi e accessibili, ma anche sorprendente facilità di accesso. Un modo per non rimanere bloccati dagli ostacoli rappresentati dalle borse principali, che per le PMI possono essere fatali nella prima fase di lancio delle scale-up europee.

Un’AIM più inclusiva per le PMI tech internazionali

Un modello che è stato subito ripreso, generando una grande concorrenza con altri mercati alternativi, come l’Euronext Growth Milan o il Nasdaq First North. Una delle sfide di questo mercato azionario riguarda, oltre ai cambiamenti a livello globale che possono impattare sui titoli e renderli volatili, anche la capacità di rinnovarsi. Nonostante questi rischi, attualmente si sta rivalutando il potenziale dell’AIM, soprattutto in relazione alla possibilità di aiutare quelle PMI tecnologiche che possono diventare più competitive e attrattive a livello internazionale.

Il piano della Borsa di Londra

La London Stock Exchange (LSE) si è dunque mossa per proporre una serie di riforme concrete per potenziare l’attrattività dell’AIM, avviando una consultazione pubblica per raccogliere opinioni, come riportato nel documento di aggiornamento “UK Public Markets Monitor Q2 2025”, redatto dallo studio legale Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Sono stati discussi alcuni punti principali, quali la necessità di semplificare il documento di ammissione, una revisione delle soglie per operazioni societarie e maggiore flessibilità contabile per società estere. Inoltre, si valuta la possibilità di aprirsi ai dual-class shares per puntare a proteggere i fondatori e la loro strategia, garantendo stabilità nel lungo periodo.

Anche il profits test, criterio contabile utilizzato per valutare una transazione effettuata da una società quotata, non risulta adatto per le aziende in crescita. Se eliminato, potrebbe rimuovere un ostacolo che oggi rappresenta una valutazione distorta rispetto al valore reale della transazione, poiché ignora altri indicatori e si concentra solo sull’utile netto.

Tutto questo potrebbe facilitare l’intero processo di attrazione per le PMI tecnologiche e non solo. Sarebbe un passo verso un AIM più moderno, capace di rispondere alle esigenze di un mercato che vuole dare spazio alle nuove aziende appena lanciate e spingere il futuro tecnologico.