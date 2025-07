È iniziato nella sede di Confindustria, a Roma, l’incontro che segna la ripresa della trattativa tra i sindacati di categoria e le associazioni datoriali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, scaduto a giugno 2024.

Partecipano i segretari di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, ovvero Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, insieme al nuovo presidente di Federmeccanica, Simone Bettini, e quello di Assistal, Roberto Rossi.

La trattativa si era interrotta lo scorso novembre a causa delle differenze emerse tra le parti, in particolare sul fronte salariale. Sono state proclamate quaranta ore di sciopero dai sindacati in questi mesi. Venerdì, in occasione dell’elezione al vertice di Federmeccanica, Bettini si era dichiarato convinto che “la situazione dei mercati possa aiutarci a trovare un momento di incontro”, nonostante le differenze siano “tante”. “Lavoreremo in maniera forte e pesante – aveva aggiunto – per arrivare a dare un nuovo contratto ai lavoratori”.

Oggi rappresenta un’opportunità significativa per chiarire cosa intendono fare Federmeccanica e Assistal. “Noi, come sempre, siamo stati determinati nel cercare di aprire una trattativa e di portarla a conclusione. È passato un anno dalla scadenza, non è mai successo negli ultimi anni, questo è un problema”, ha dichiarato il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, entrando all’incontro in Confindustria. “Riuscire a dare a un milione e mezzo di lavoratori un nuovo contratto – ha continuato – significa offrir loro una prospettiva contrattuale e una sicurezza, sia per quanto riguarda la ripresa che la garanzia del reddito. Ci auguriamo che oggi sia la volta buona”.

“Siamo qui perché, dopo 40 ore, abbiamo ripreso il tavolo negoziale. È tempo di entrare nel merito delle singole richieste che abbiamo presentato a Federmeccanica e Assistal con la piattaforma, poiché in questo periodo di grande incertezza, tra dazi, crisi geopolitiche e crisi dei salari, è necessario rinnovare il contratto dei metalmeccanici per rilanciare l’industria e l’economia del nostro Paese”, ha affermato il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, prima dell’incontro in Confindustria.

“Per noi è importante ripartire senza pregiudizi. Confidiamo di avviare un confronto molto serrato e puntuale in modo da condurci al rinnovo. Non può essere che un milione e mezzo di metalmeccanici stia aspettando da oltre un anno il proprio rinnovo”, ha concluso Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl.