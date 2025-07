A Novara, la speranza ha un nuovo indirizzo e un profumo di pulito. È stata inaugurata in via Francesco Alcarotti 1a la lavanderia “LavaLes”, un luogo che è molto più di un semplice servizio per la cittadinanza: rappresenta un simbolo di riscatto e indipendenza economica per donne in condizione di vulnerabilità, molte delle quali vittime di violenza. L’iniziativa è il frutto del progetto “Panni Sporchi In Famiglia… Laviamoli Insieme”, ideato da Liberazione e speranza s.c.s. e supportato con un finanziamento significativo da Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, nell’ambito del Programma Formula, in collaborazione con CESVI.

Un Progetto di Riscatto e Formazione

Il cuore del progetto “Panni Sporchi In Famiglia… Laviamoli Insieme” batte per fornire non solo un riscatto socioeconomico, ma anche relazionale, a donne che hanno subìto violenza. L’idea chiave è rompere il silenzio, scardinare la logica che impone di lavare i “panni sporchi in famiglia”, promuovendo l’uscita delle vittime da situazioni di sopraffazione.

La lavanderia “LavaLes” offre a queste donne un nuovo percorso lavorativo, dignitoso e professionalizzante. Prima di iniziare, le partecipanti hanno accesso a corsi di formazione specifici in lavanderia, stireria e sartoria su misura, apprendendo l’utilizzo di macchinari e strumenti professionali. Sono previsti anche percorsi di educazione finanziaria e al risparmio, cruciali per rafforzare le competenze economiche e favorire una piena autonomia. Per agevolare la conciliazione tra vita privata e lavorativa, specialmente per chi ha figli, l’attività prevede orari flessibili.

I fondi raccolti, oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, imprese e al contributo attivo di Intesa Sanpaolo tramite la piattaforma di crowdfunding For Funding, hanno permesso di finanziare l’acquisto di attrezzature (come un mangano o un’autovettura per le consegne), i corsi di formazione accreditati, la promozione del servizio e l’inserimento lavorativo part-time di 2 o 3 donne beneficiarie, facilitando la conciliazione famiglia-lavoro.

Finora, il progetto ha coinvolto 12 donne tra i 20 e i 60 anni provenienti da Novara e provincia, già accolte da strutture della cooperativa, che necessitano di supporto per raggiungere una maggiore autonomia economica. Anche i loro figli, vittime a loro volta di violenza diretta o assistita, beneficiano indirettamente di questa iniziativa.

Una Lavanderia per la Comunità

La lavanderia “LavaLes” non è solo un centro di formazione e lavoro, ma un servizio aperto a tutta la cittadinanza. Questa scelta strategica aumenta l’impatto sociale del progetto sul territorio, contribuendo a costruire un Welfare di comunità più consapevole e solidale. La lavanderia è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, e il sabato dalle 9 alle 13.

Le Voci dei Protagonisti

Elia Impaloni, presidente di Liberazione e speranza s.c.s., ha espresso la sua visione:

“Ci siamo chiesti: come possiamo dare opportunità lavorative alle vittime di violenza? Come possiamo aiutarle in modo concreto a diventare più autonome, più forti, più indipendenti? Abbiamo pensato a un’attività professionale specifica, un mestiere da apprendere, a orari flessibili per coniugare il ruolo di genitore e uno spazio dove svolgerlo con cura. La stessa cura che bisogna mettere nei rapporti con le persone. È nato così il progetto Panni sporchi in famiglia… laviamoli insieme, che ha visto una prima fase di formazione e che ora giunge a una tappa importante: quella dell’inaugurazione della lavanderia. Da oggi questo sarà un servizio aperto a tutta la cittadinanza, per abbattere i pregiudizi, gli ostacoli, le difficoltà e permettere alle donne che qui lavorano di trovare dignità, riscatto e autonomia. Grazie a chi ha creduto in questo progetto e grazie a quanti, da oggi, si affideranno al nostro servizio”.

Stefano Cappellari, Direttore Regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza del sostegno:

“Con CESVI, abbiamo scelto il progetto di Liberazione e speranza perché è in linea con il nostro impegno verso le situazioni di fragilità del territorio novarese e l’inclusione femminile. L’accesso al mondo del lavoro, l’indipendenza economica, la consapevolezza finanziaria sono leve fondamentali per uscire da relazioni violente e ricostruire una vita libera e sicura. Intesa Sanpaolo promuove da tempo opere di utilità sociale e solidarietà, con grande attenzione alle specificità delle comunità locali. Grazie al Programma Formula, dal 2021 alla fine del 2024, solo qui in Piemonte abbiamo sostenuto 20 progetti a favore di giovani, famiglie, anziani, per un totale di oltre 2 milioni di euro raccolti”.

Infine, Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI, ha ribadito il valore della collaborazione:

“Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. A oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 170 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”.