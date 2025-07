Un recente evento a Londra, organizzato dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, nella foto il CEO del gruppo Carlo Messina, ha riunito importanti figure istituzionali, imprenditoriali e finanziarie per discutere un tema cruciale: come le infrastrutture, la transizione energetica e l’innovazione possano guidare la competitività del Regno Unito e dell’Europa. L’incontro ha offerto l’occasione per analizzare il nuovo Piano decennale per le infrastrutture del Regno Unito (2025-2035) e le opportunità di investimento che ne derivano.

Il ruolo chiave della collaborazione pubblico-privato

Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza del dialogo tra pubblico e privato. “Siamo convinti che un dialogo costruttivo tra settore pubblico e privato sia la chiave per accelerare progetti che rafforzano la competitività del Regno Unito e dell’Europa”, ha affermato Micillo. Ha poi aggiunto che il finanziamento delle infrastrutture sostenibili è un pilastro fondamentale della strategia della Divisione IMI CIB, evidenziando la loro capacità di mobilitare capitali e offrire competenze specialistiche. Nel 2024, i volumi globali del mercato Project Finance hanno superato i 300 miliardi di euro, di cui 45 miliardi gestiti direttamente dalla Divisione IMI CIB. L’impegno è quello di agire da catalizzatori, supportando gli investimenti e creando sinergie con istituzioni, aziende e investitori per migliorare la competitività e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Operazioni strategiche e l’impegno di Intesa Sanpaolo

Dal 2023, la Divisione IMI CIB ha partecipato a diverse operazioni internazionali nel Regno Unito per un valore complessivo di circa 11 miliardi di euro. Questi progetti, che hanno visto il coinvolgimento di partner e investitori globali, spaziano dai settori delle infrastrutture e dell’energia a quello delle telecomunicazioni e della transizione digitale. Tra gli esempi citati, figurano il progetto di trasporto e stoccaggio di CO2 Liverpool Bay T&S, l’acquisizione di National Grid Transmission da parte di Macquarie AM, e operazioni nel settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica con TRIG e SEEIT. Queste iniziative rientrano pienamente nell’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo, guidato dal CEO Carlo Messina, nel supportare la trasformazione sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi del Piano d’Impresa 2022-2025.

Il Piano decennale del Regno Unito: un’opportunità di crescita

Il nuovo Piano decennale per le infrastrutture del Regno Unito prevede investimenti pari a 725 miliardi di sterline (oltre 846 miliardi di euro). L’obiettivo è stimolare lo sviluppo economico, modernizzare i servizi pubblici e accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Il piano si focalizza su un forte valore sociale, puntando a rilanciare l’economia, attrarre talenti e adottare tecnologie all’avanguardia. Le tre direttrici principali sono: opere infrastrutturali, transizione energetica e potenziamento delle strutture sociali e ambientali, con attenzione particolare a mobilità urbana, edilizia residenziale, fonti rinnovabili, sanità e istruzione. L’evento londinese ha rappresentato un’importante occasione per aziende, fondi infrastrutturali e investitori istituzionali da Italia, Regno Unito e Medio Oriente per esplorare le opportunità offerte da questo ambizioso piano, rafforzando l’idea che la partnership pubblico-privato sia essenziale per una crescita sostenibile.

L’incontro ha visto gli interventi di Mauro Micillo, John Edwards (Director e COO of the Office for Investment UK Government), Enrico Letta (già Primo Ministro italiano) e Alan Morrison (Intesa Sanpaolo Professor of Business, Ethics and Finance presso la Saïd Business School dell’Università di Oxford). La tavola rotonda ha poi coinvolto esponenti di IKIGAI Capital, ENI UK, Masdar, Macquarie AM, Ofgem, SSE Renewables e la Divisione IMI CIB.

La presenza storica di Intesa Sanpaolo nel Regno Unito e i legami commerciali

La branch di Londra della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, operativa come filiale dal 1981, si conferma un hub di riferimento per le attività nella Regione UK & MEA. Con circa 310 professionisti, gestisce relazioni commerciali con oltre 600 gruppi tra Regno Unito e Medio Oriente, oltre a circa 400 filiali locali di importanti gruppi italiani e globali. Il volume di finanziamenti a clienti corporate e financial institutions ammonta a circa 8,5 miliardi di euro (dato al 31/12/2024).

Le relazioni commerciali tra Regno Unito, Unione Europea (UE) e Medio Oriente sono solide e in continua espansione. Queste tre aree geografiche rappresentano insieme oltre il 30% del PIL mondiale. Nel 2024, le esportazioni britanniche verso l’UE hanno raggiunto £358 miliardi (41% del totale), mentre le importazioni dall’UE sono state £454 miliardi (51% del totale). Il commercio del Regno Unito con il Gulf Cooperation Council (GCC) ammonta a circa £59 miliardi all’anno, rendendolo il settimo mercato d’esportazione per il Regno Unito. I fondi sovrani dei paesi del Golfo sono tra i maggiori investitori stranieri nel Regno Unito. L’UE, a sua volta, è il secondo partner commerciale del GCC, con scambi totali di merci pari a €161,7 miliardi nel 2024. Questi dati confermano la vivacità e le prospettive di crescita di queste importanti rotte commerciali.