FOPE, azienda orafa italiana di rilievo nel settore della gioielleria di alta gamma, quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato risultati economici estremamente positivi per il primo semestre del 2025. I ricavi netti consolidati hanno raggiunto i 43 milioni di euro, segnando una crescita significativa di 13,4 milioni di euro, pari a un impressionante +45,2% rispetto ai 29,6 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2024.

Crescita Solida su Più Fronti

Questo risultato eccezionale, come spiegato dalla società stessa, è la testimonianza di un processo di stabile crescita che sta interessando il Gruppo FOPE. La progressione si manifesta sia nei mercati tradizionali di riferimento, quali l’America e l’Europa – con Germania e Regno Unito in testa per performance – sia nei mercati emergenti. Questi ultimi, tra cui Giappone, Corea del Sud e Sud-Est Asiatico, sono al centro della strategia di espansione internazionale e degli ingenti investimenti che l’azienda sta portando avanti.

È importante sottolineare che il confronto con il primo semestre 2024 è particolarmente significativo, anche al netto dell’incremento medio dei listini pari a circa il 16%. Questo aumento, attuato nei primi mesi dell’esercizio in corso, è stato una risposta diretta all’aumento del prezzo dell’oro, dimostrando la capacità di FOPE di gestire le dinamiche di mercato mantenendo una crescita robusta.

La Visione dell’Amministratore Delegato

Diego Nardin, nella foto, Amministratore Delegato di FOPE, ha commentato con soddisfazione i risultati raggiunti: “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto nel primo semestre che testimonia il consolidamento del nostro posizionamento distintivo nel panorama del lusso internazionale. Il secondo semestre dell’esercizio in corso si apre con segnali incoraggianti: la raccolta ordini mostra un andamento in crescita rispetto l’analogo periodo dell’esercizio precedente e in linea con le previsioni di budget. La politica di copertura finanziaria sui fabbisogni di materia prima ha permesso di neutralizzare l’impatto delle forti oscillazioni che stanno caratterizzando il prezzo dell’oro, a salvaguardia della marginalità delle vendite. Anche il mercato statunitense, attore importante per la nostra crescita, non evidenzia segnali di preoccupazione nonostante l’applicazione dei nuovi dazi e il generale clima di incertezza. Prosegue la proficua collaborazione con la nostra rete di concessionari e confermiamo l’aspettativa di una chiusura positiva dell’esercizio in corso.”