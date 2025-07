Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si appresta a vivere una fase di espansione senza precedenti, con l’obiettivo di integrare 20.000 nuove risorse nel proprio organico entro il 2029. Questo ambizioso piano quinquennale porterà il numero totale di dipendenti a 105.000 unità, puntando a rafforzare il team con profili che spaziano dagli ingegneri agli operatori, dai macchinisti ai capitreno, dagli assistenti di cantiere fino a nuove e cruciali professionalità hi-tech. L’iniziativa mira a garantire una forza lavoro non solo numerosa, ma anche altamente qualificata e diversificata, pronta ad affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.

Un Occhio alle Competenze e alla Diversità

L’espansione del personale non si limita ai ruoli tradizionali del settore ferroviario. Il Gruppo FS sta attivamente cercando nuove professionalità esperte in ambito tech & digital, riconoscendo l’importanza dell’innovazione tecnologica per il futuro del trasporto. Già nel 2024, l’organico ha raggiunto quota 96.335 dipendenti, con un’età media di 42 anni, segnando una crescita del 4% rispetto all’anno precedente. Un’attenzione particolare è rivolta alla diversità di genere, con una presenza femminile che raggiunge il 21,5% anche nei ruoli tecnici, superando i tradizionali “mestieri di genere”.

Il Gruppo FS si impegna inoltre nella preparazione delle nuove generazioni alle trasformazioni del mondo del lavoro, attraverso modelli di apprendimento continuo che includono apprendistato, esperienze di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), alta formazione e Academy dedicate, come quella di Milano per il personale di sicurezza aziendale.

Nuovo Contratto e Investimenti: Benessere e Innovazione

Il recente rinnovo del contratto di mobilità e del contratto aziendale del Gruppo FS si inserisce in questo processo di rinnovamento. L’accordo prevede un incremento delle retribuzioni, che saranno erogate in tre tranche, con l’aggiunta di somme una tantum a titolo di recupero del premio di risultato. Un punto focale del nuovo contratto è il rafforzamento delle misure di welfare aziendale, con particolare attenzione ai diritti individuali, al supporto alla genitorialità e alla salute. Queste iniziative riflettono l’impegno del Gruppo nel promuovere il benessere dei propri dipendenti e nell’assicurare condizioni economiche adeguate, in linea con un ambiente lavorativo orientato al miglioramento continuo.

Il rinnovo contrattuale è considerato un tassello fondamentale per l’attuazione del Piano Strategico 2025-2029, che prevede investimenti pari a 100 miliardi di euro. Questo approccio integrato, che unisce investimenti infrastrutturali a un potenziamento delle risorse umane e al miglioramento delle condizioni lavorative, mira a rafforzare la competitività del Gruppo FS e a rispondere in modo più efficiente alle esigenze dei dipendenti e del sistema Paese. Anche la sicurezza sul lavoro è un punto cardine, con l’incremento del personale di FS Security e la sperimentazione di nuove tecnologie come le bodycam e i sistemi di sorveglianza nelle stazioni.

Le Voci dal Gruppo FS

Stefano Antonio Donnarumma, nella foto, AD del Gruppo FS, a Il Sole 24 Ore: “La firma del nuovo contratto si inserisce nell’ambito di un profondo processo di innovazione, aggiornamento e valorizzazione del lavoro nel Gruppo, tenendo conto sia delle trasformazioni tecnologiche e organizzative, sia delle nuove esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. È stata dedicata particolare attenzione ai diritti individuali, al welfare e nuovi strumenti per il supporto alla genitorialità e alla salute. L’accordo è fondamentale per l’attuazione del Piano Strategico 2025-2029 con investimenti pari a 100 miliardi di euro.”

Gian Luca Orefice, Chief People, Culture & Transformation Officer di FS, a Il Sole 24 Ore: “Nel quinquennio del Piano Strategico è prevista un’ulteriore spinta alla crescita sostenibile del Gruppo puntando su competenze e piani di rafforzamento, superando i mestieri di genere con una presenza femminile che ha un’incidenza del 21,5% anche nei ruoli tecnici. Lavoriamo per preparare le giovani generazioni ad affrontare il “lavoro che cambia”, valorizzando modelli di apprendimento continui, fra cui apprendistato, esperienze di PCTO, alta formazione, Academy, tra cui una a Milano dedicata al personale della security aziendale.”

“Con questo rinnovo siamo intervenuti in maniera sistemica sulla rivalutazione delle indennità accessorie, molte delle quali non aggiornate da anni, con l’obiettivo di attuare turnazioni di lavoro più efficienti e più coerenti con le esigenze industriali del Gruppo. Abbiamo aggiornato indennità che non venivano toccate da anni per il personale di bordo, incrementando la flessibilità di utilizzo dell’equipaggio treno, specie nelle ore notturne, anche per rafforzare la competitività del Gruppo. Abbiamo anche rivisitato modelli di organizzazione del lavoro prevedendo un sistema di turnazione che tenga conto dell’equilibrio tra vita e lavoro, visto che i mestieri non vengono assegnati per genere. Dedicheremo maggiore attenzione alle persone con l’utilizzo delle unità sanitarie territoriali interne per check up di prevenzione e di cura con pacchetti dedicati a uomini e donne del Gruppo.”

“Abbiamo avviato diverse iniziative per assicurare più sicurezza dei dipendenti. Il personale di FS Security è aumentato da mille a 1.300 dipendenti ed è stata avviata la sperimentazione delle bodycam in cinque Regioni. Abbiamo avviato il progetto Alta Concentrazione nelle stazioni medio piccole per garantire maggiore tutela a dipendenti e viaggiatori. In queste stazioni medio piccole prive di gate d’accesso, prevediamo control room per sorvegliare le aree, con la presenza fisica del personale della sicurezza. Lavoriamo in un’ottica di continuo miglioramento, per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, valore imprescindibile per il Gruppo.”