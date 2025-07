Un’ombra densa si allunga sui commerci transatlantici, un velo di incertezza intessuto di dazi e contromisure. Bruxelles, cuore pulsante dell’Europa unita, si muove con la cautela del diplomatico esperto, consapevole che ogni passo falso potrebbe innescare una spirale di conseguenze incalcolabili. Novantatré miliardi di euro: ecco la posta in gioco, una cifra che evoca la grandezza della sfida.

La Pausa di Riflessione di Bruxelles

L’Unione Europea frena, per ora, l’impulso a reagire con la stessa moneta. La decisione, presa dai ministri del Commercio riuniti a Bruxelles, è chiara: prolungare fino al 1° agosto la sospensione di un primo pacchetto di contromisure, un fardello di circa 21 miliardi di euro di importazioni statunitensi. Un atto di saggezza, o forse di estrema prudenza, dettato dalla volontà di concedere ulteriore ossigeno ai negoziati in corso con Washington. L’obiettivo è lampante: stemperare il clima, evitare che la tensione sfoci in un conflitto commerciale dagli esiti rovinosi per settori nevralgici quali l’automotive, l’aeronautica e la componentistica industriale.

Un Secondo Pacchetto da 72 Miliardi

Nonostante la strategia attendista, l’Europa non è certo disarmata. Nelle segrete stanze di Bruxelles, un secondo pacchetto di ritorsioni giace già pronto, ben più consistente del primo: 72 miliardi di euro in dazi e restrizioni, un’arma puntata verso aerei, automobili e componenti industriali. Maros Sefcovic, il commissario europeo per il Commercio, non si limita a questa preparazione. Il suo sguardo è rivolto oltre l’Atlantico, verso la ricerca di una risposta multilaterale, un coro di voci che unisca gli altri Paesi del G7. L’idea è quella di coordinare ogni eventuale ritorsione, evitando che la frammentazione degli interessi individuali indebolisca la posizione comune.

La Tela Diplomatica: Canada e Giappone nel Mirino

È in questa direzione che si inscrive il recente colloquio tra Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Mark Carney. Un comunicato essenziale, quasi ermetico, ma denso di significato: “I leader si sono concentrati su come rendere il Canada e l’Unione Europea più forti e competitivi di fronte all’evoluzione delle relazioni commerciali e all’incertezza economica.” Un messaggio diplomatico, tessera di un mosaico più ampio che rivela un fermento profondo nel fronte transatlantico, alla ricerca di nuove intese e alleanze di difesa economica.

L’Italia e il Peso delle Conseguenze

L’Italia, nazione di esportatori per vocazione e necessità, osserva con la giusta apprensione. Settori vitali come l’automotive, l’aerospazio, la meccanica di precisione e persino l’agroalimentare sarebbero i primi a subire i colpi di un’escalation tariffaria. E non si tratta solo delle grandi imprese: la fitta rete delle PMI italiane, spesso anello essenziale delle catene produttive internazionali, risentirebbe in modo drammatico di ogni ostacolo agli scambi. La linea morbida di Bruxelles, dunque, è un dilemma: è forse debolezza o saggezza diplomatica? Forse un po’ di entrambe. Ma ciò che appare inconfutabile è che il prezzo più alto, in questo complesso gioco di potere, sarà pagato dalle imprese europee e, in ultima analisi, dai lavoratori, non dalle istituzioni che oggi tessono le fila della diplomazia.