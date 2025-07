Il panorama industriale di Elica (nella foto, l’a. d. Giulio Cocci) si arricchisce di un nuovo capitolo significativo. L’azienda ha annunciato il completamento dell’acquisizione della quota residua di Elica Home Appliances (Zhejiang) Co., LTD, nota anche come “Putian”, la sua controllata cinese. Questa mossa strategica porta Elica a detenere il 100% di Putian, trasformando la sussidiaria in un vero e proprio hub strategico per le operazioni del gruppo in Asia.

Un passo decisivo in Cina

La notizia, comunicata dall’azienda, si concretizza con l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni dalle competenti Autorità cinesi. In data 14 luglio 2025, tutte le formalità amministrative richieste per l’acquisizione della quota residua, pari allo 0,56% del capitale sociale di Putian, sono state completate. Questo pacchetto azionario era precedentemente detenuto da FUJI Industrial Co., LTD (“Fuji”).

Condizioni avverate e prossimi passi

Il raggiungimento di queste autorizzazioni ha permesso l’avveramento delle condizioni sospensive previste negli accordi che regolavano l’acquisto. Di conseguenza, Elica detiene ora la totalità del capitale sociale di Putian. Le autorità cinesi sono al lavoro per emettere la nuova attestazione di conferimento di capitale, che rifletterà l’intera attribuzione alla Società. Elica, da parte sua, si prepara a onorare gli impegni finanziari: la prima tranche del corrispettivo a favore di Fuji verrà saldata entro la fine di luglio, in piena coerenza con le previsioni contrattuali stabilite.

Questa operazione non solo consolida la presenza di Elica nel mercato cinese, ma rafforza anche la sua strategia di integrazione e controllo delle proprie attività produttive, ponendo le basi per un’espansione e una gestione ancora più efficienti nel continente asiatico.