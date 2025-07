L’industria marittima rappresenta un settore fondamentale per l’Italia, con un valore complessivo che è salito a 216,7 miliardi di euro, rispetto ai 178,3 miliardi del 2024, con un incremento del 21,5%. Di questi, 76,6 miliardi di euro sono attribuibili a un impatto diretto, che corrisponde all’11,3% del Pil, in aumento rispetto al 10,2% dell’anno precedente. Il settore vanta più di 230.000 aziende e oltre un milione di occupati, con un aumento del 2% nel biennio 2022-2024 nel numero di imprese.

Questi dati sono stati presentati dal delegato del presidente di Confindustria per l’Economia del Mare, Mario Zanetti, durante la presentazione del documento strategico ‘Economia del mare. Azioni strategiche per la competitività del Paese’. Zanetti ha sottolineato come “per ogni euro investito nell’economia del mare, si attivino mediamente quasi due euro”. In alcuni ambiti, come la cantieristica navale, il moltiplicatore di valore è significativamente più elevato.

Il documento è stato redatto seguendo un’ottica di sistema, con il supporto del ‘gruppo tecnico economia del mare’, composto da rappresentanti del mondo associativo, imprenditoriale, istituzionale e accademico.

Confindustria ha delineato un nuovo approccio di politica industriale basato su tre principali driver strategici: migliorare le infrastrutture e i porti; modernizzare i vettori e le flotte; investire nel capitale umano e nelle competenze. Queste azioni strategiche sono supportate da tre elementi chiave: risorse finanziarie per incentivare gli investimenti nelle transizioni energetica e digitale del settore; semplificazione normativa e amministrativa, anche tramite l’adozione di nuove tecnologie digitali; e comunicazione per facilitare la condivisione delle informazioni, la collaborazione e la costruzione di una cultura nazionale sulla competitività del settore.

Secondo Confindustria, è fondamentale “dare sempre più voce all’intera filiera di questo comparto, che continua a registrare una crescita costante”. L’economia del mare “richiede una strategia politica unitaria e sistemica per migliorare la competitività del paese, rafforzando il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e sui mercati globali”; esiste quindi la necessità di una visione strategica comunemente condivisa fra industria e istituzioni, accompagnata da una governance efficace e investimenti mirati in infrastrutture, flotte e capitale umano.

Confindustria intende quindi avviare “un percorso strutturato, caratterizzato da tappe concrete, condivise e inclusive”, con iniziative in occasione del Salone Nautico di Genova a settembre, e nel 2026, quando Genova e la regione Liguria saranno proclamate “capitale dell’economia del mare”. Nel 2027, Napoli e la Regione Campania raccoglieranno il testimone, sottolineando l’importanza del Mezzogiorno nello sviluppo marittimo nazionale e internazionale.