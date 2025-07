Italiaonline ha sviluppato InGrande, una soluzione pensata per le aziende con molteplici sedi che desiderano rafforzare la propria visibilità online e generare contatti qualificati. Questo strumento si distingue per il suo approccio personalizzato e centralizzato alla gestione delle presenze locali, garantendo un posizionamento privilegiato all’interno delle Online Directories Italiaonline come PagineGialle, PagineBianche e Virgilio Aziende.

Un Vantaggio Competitivo nel Digitale Locale

In un panorama digitale dove le decisioni d’acquisto sono sempre più influenzate dalla presenza locale, InGrande offre alle aziende multisede la possibilità di emergere. A differenza di InRete, che supporta le PMI con singole sedi, InGrande è specificamente progettato per valorizzare la presenza capillare di attività con numerosi punti vendita.

Tra i vantaggi chiave di InGrande si annoverano un posizionamento premium nelle directory Italiaonline e nelle ricerche locali, una piattaforma centralizzata per la gestione delle sedi, la personalizzazione dei profili con contenuti multimediali, una gestione multisede intuitiva e scalabile, e la generazione di contatti qualificati grazie all’intercettazione delle intenzioni di acquisto.

Casi di Successo: Norauto e Megavision

I risultati concreti di InGrande sono testimoniati da clienti di spicco come Norauto e Megavision.

Norauto: Visibilità Moltiplicata per l’Automotive

Norauto, leader nel settore dell’automotive con 40 centri in tutta Italia, ha scelto InGrande per potenziare la propria visibilità online e valorizzare il modello integrato di punto vendita e officina. I profili creati includono video, fotogallery, novità sui servizi e una form di contatto dedicata. Il risultato è stato un numero di azioni 9 volte superiore su PaginGialle, PagineBianche e Virgilio Aziende rispetto a un cliente con profilo InRete, anche grazie alla visibilità nella sezione Siti di Luoghi di Google.

Roberto Iacoban, Traffic Specialist di Norauto Italia Spa, ha sottolineato come la scelta di Italiaonline sia stata strategica, motivata dalla crescente rilevanza della sezione “siti di luoghi” nella SERP di Google per le keyword locali. Questa collaborazione ha permesso a Norauto di incrementare la visibilità di prodotti e servizi, facilitando il contatto digitale con i clienti e incrementando il traffico nei punti vendita per una fluida journey omnicanale.

Megavision: Record di Visualizzazioni per l’Ottica

Megavision, importante catena di centri ottici con 12 punti vendita, ha costruito con InGrande un profilo dinamico che evidenzia prodotti, servizi e caratteristiche distintive come il laboratorio interno per la consegna in un’ora di occhiali e lenti. I profili InGrande di Megavision, oltre a godere di un posizionamento premium all’interno della sezione Siti di Luoghi di Google, hanno generato un numero di visualizzazioni 16 volte maggiore su PaginGialle, PagineBianche e Virgilio Aziende rispetto a un cliente InRete dello stesso settore.

Domenico Bonanni, CEO di Megavision, ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione pluriennale con Italiaonline e per le prestazioni ottenute con InGrande, riconoscendo l’approccio professionale di Italiaonline come fondamentale in un settore in continua evoluzione.

La Distinzione di InGrande sul Mercato

Rispetto ad altre soluzioni simili, InGrande si distingue per la sua domination nelle ricerche per categoria e sinonimi di categoria, un risultato possibile grazie alla forza delle directory Italiaonline, che raggiungono complessivamente oltre 15 milioni di utenti unici mensili. La personalizzazione dei profili per singola sede consente inoltre alle aziende di raccontare in modo efficace la propria offerta e rafforzare la propria brand identity.

Come commentato da Umberto Poschi, Chief Web And Media Services Officer di Italiaonline, InGrande è una “risposta alle esigenze reali delle aziende italiane, sempre più orientate a una presenza online mirata e performante”, offrendo “visibilità aumentata, contatti qualificati e una gestione semplificata che consente di valorizzare ogni singolo punto vendita, mantenendo coerenza e forza al brand centrale”.