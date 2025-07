Un vento di innovazione digitale soffia sul settore portuale e della logistica intermodale italiana, portando nuove opportunità per l’efficienza operativa. CIRCLE Group, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato la firma di un nuovo contratto del valore di € 200.000, segnando un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dell’interoperabilità tra sistemi informativi e nell’evoluzione digitale del sistema portuale nazionale.

Intelligenza Artificiale al Servizio della Logistica

Il cuore del nuovo progetto firmato da CIRCLE Group è l’implementazione di un sistema avanzato di Business Intelligence (BI), studiato per migliorare in modo significativo l’efficienza operativa nel settore della logistica. Questo sistema si avvale di algoritmi di Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML), capaci di raccogliere, elaborare e analizzare dati provenienti dalle diverse sorgenti aziendali. L’obiettivo è fornire una visione integrata e predittiva dei processi aziendali, facilitando decisioni tempestive e consapevoli, con un impatto diretto sulla riduzione dei costi e l’aumento del livello di servizio.

In pratica, il sistema automatizzerà la generazione di report, grafici e statistiche che oggi vengono prodotti manualmente, rendendo l’analisi più rapida, precisa e accessibile. Saranno disponibili dashboard specifiche per le aree amministrativa, commerciale e operativa, in grado di monitorare indicatori chiave come marginalità, flussi di trasporto, fatturato e performance dei clienti. Questi “insight strategici” supporteranno processi di pianificazione e gestione basati sui dati, e per garantire l’autonomia nella gestione delle analisi, è prevista anche la formazione di un utente interno.

Milos BI® e Milos® TFP: Ecosistema Integrato per la Supply Chain

Il nuovo sistema di BI, denominato Milos BI®, arricchisce le funzionalità già offerte dalla Suite Milos MTO. La sua capacità di integrare e analizzare in tempo reale i dati provenienti da diverse modalità di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo, aereo) offre una visione completa dell’intera supply chain. Attraverso dashboard interattive e report automatizzati, sarà possibile monitorare le performance operative, ottimizzare i percorsi, ridurre i tempi di transito e migliorare la saturazione dei mezzi, intervenendo tempestivamente su eventuali anomalie. Il risultato atteso è una gestione più efficiente, sostenibile e orientata al cliente.

Questi sistemi di Business Intelligence sono inoltre interoperabili con tutte le soluzioni sviluppate da CIRCLE Group, inclusa la piattaforma Milos® TFP (Transport Federative Platform). Quest’ultima è una soluzione digitale avanzata pensata per ottimizzare la gestione della logistica intermodale e migliorare la visibilità lungo tutta la supply chain. Grazie a un’infrastruttura federativa e interoperabile, Milos® TFP consente di tracciare in tempo reale le unità di trasporto, digitalizzare i processi documentali – comprese le pratiche doganali – e semplificare la comunicazione tra i vari attori coinvolti, dai terminal portuali agli operatori di trasporto.

Tra le funzionalità più rilevanti di Milos® TFP spiccano la gestione multi-azienda, l’integrazione con i sistemi contabili esistenti e l’automatizzazione dei flussi tra i moduli di trasporto e quelli di gestione documentale. La piattaforma supporta anche la completa digitalizzazione di documenti come le e-CMR e gli e-DDT, utilizzando tecnologie blockchain e edge computing per garantire sicurezza, tracciabilità e conformità normativa. Infine, moduli evoluti per la pianificazione dei trasporti suggeriscono percorsi logistici ottimali in base a costi, tempi e impatto ambientale, favorendo un modello operativo più sostenibile e performante. L’obiettivo finale è costruire un ecosistema logistico più integrato, reattivo e allineato ai più alti standard di innovazione digitale.

La Visione del CEO

Luca Abatello, nella foto, CEO di CIRCLE Group, ha espresso il suo orgoglio per questo nuovo traguardo: “Siamo orgogliosi di contribuire alla trasformazione digitale della logistica e del sistema portuale nazionale, attraverso soluzioni innovative che consentono da un lato il monitoraggio in near real time dello stato dei trasporti, una drastica riduzione dei tempi di trasporto. Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una gestione sempre più integrata e intelligente della catena del trasporto, frutto di un significativo miglioramento della qualità del servizio ed una definizione chiara e strutturata di processi e responsabilità lungo l’intera filiera”.