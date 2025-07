Stefano Buono, amministratore delegato di Newcleo, ha dichiarato: “Stiamo avanzando su ogni fronte. Abbiamo un progetto di un reattore nucleare in Francia, abbiamo scelto il sito e abbiamo già avviato il dibattito pubblico su di esso. Nel frattempo, stiamo ottenendo la licenza e speriamo di poter iniziare la costruzione nel 2027 e terminare il reattore nel 2031. Questo timing rimane”.

Buono ha aggiunto che “le cose stanno procedendo bene anche perché in Italia abbiamo un eccellente centro a Brasimone dove stiamo costruendo 15 sistemi che aiuteranno a qualificare componenti, strumenti e materiali, necessari per il reattore. Molti di questi componenti sono già operativi e stiamo costruendo due unità di grandi dimensioni”.

Inoltre, ha evidenziato un’importante novità: “Dulcis in fundo, abbiamo avviato una joint venture con la Slovacchia, il primo stato europeo intenzionato a investire in questa tecnologia, per costruire quattro reattori nel sito esistente. Questo progetto prevede l’utilizzo di 1.500 tonnellate di combustibile esausto in un sistema di multi-riciclo. La Slovacchia è il primo paese europeo che ha deciso di convertire ciò che è considerato rifiuto in energia, garantendo circa 1.300 anni di elettricità gratuita”.

Il manager ha poi sottolineato che “nel nostro piano aziendale, non c’è attualmente un reattore in Italia. Tuttavia, un piccolo reattore come il nostro, integrando concetti di sicurezza passiva, potrebbe essere affiancato a un’industria per produrre sia energia che calore”. Ha concluso affermando che “in Italia ci sono molte aziende che stanno interagendo con noi per comprendere le potenzialità di questa tecnologia”.