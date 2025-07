Seco, azienda leader nelle soluzioni per la digitalizzazione industriale, ha annunciato lunedì risultati preliminari molto positivi per il primo semestre del 2025. I ricavi hanno raggiunto i 98 milioni di euro, segnando un incremento del 3,0% rispetto ai 95,3 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Questi dati, seppur preliminari e soggetti a lievi variazioni con la relazione finanziaria semestrale attesa per l’8 settembre, confermano la robustezza della performance dell’azienda. Seco ha registrato, per il secondo trimestre consecutivo, una crescita dei ricavi vicina alla doppia cifra (+8% rispetto al primo trimestre del 2025), raggiungendo 51 milioni di euro tra aprile e giugno, in linea con la guidance. Anche il gross margin del trimestre si è attestato a un solido 54% dei ricavi. L’andamento positivo è trainato principalmente dal progressivo ritorno degli ordini da parte della clientela, suggerendo una fase di destocking ormai in via di esaurimento che sta favorendo la ripresa.

Edge Computing e Clea: I Motori della Crescita

Il segmento Edge Computing si conferma un pilastro fondamentale per Seco, riportando un aumento annuale del 4% e generando ricavi per 86 milioni di euro. Questo settore, cruciale per la digitalizzazione di prodotti e processi, continua a dimostrare il suo valore strategico.

Parallelamente, anche il business Clea, dedicato a soluzioni software e servizi digitali, ha rafforzato la propria centralità. Ha generato un fatturato di 12 milioni di euro, pari al 12% dei ricavi totali del periodo. Un dato ancora più significativo è che 4,3 milioni di euro di questi provengono da ricavi ricorrenti, rappresentando il 36% del totale Clea. Questo indica la solidità e la continuità del modello di business basato sul software, un segnale di stabilità e di potenziale crescita futura.

Miglioramento dei Margini e Outlook Positivo

Oltre alla crescita dei ricavi, Seco ha visto un miglioramento significativo anche nel gross margin, attestatosi al 53,5% nel primo semestre, in aumento rispetto al 52,7% dell’anno precedente. Questo incremento è attribuibile principalmente a un diverso mix di vendite, orientato verso soluzioni a più alto valore aggiunto, che contribuiscono a una maggiore marginalità.

La soddisfazione del CEO

Massimo Mauri, CEO di Seco, nella foto, ha espresso grande soddisfazione per i risultati, sottolineando come l’azienda abbia superato la guidance nel secondo trimestre del 2025. “Siamo di fronte a un’evoluzione positiva delle condizioni di mercato, con segnali incoraggianti da parte dei principali indicatori che monitoriamo, come l’order intake, il rapporto book-to-bill e il feedback dei clienti”. E ancora: “Le nostre soluzioni end-to-end ci collocano al centro della strategia dei clienti, accelerando la nostra leadership come partner di riferimento nell’adozione di tecnologie trasformative in tutto il settore industriale”.