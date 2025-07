La minaccia di dazi generalizzati al 30% sui prodotti europei, annunciata da Donald Trump e incombente dal primo agosto, ha messo l’Unione Europea di fronte a un bivio. Nonostante la pressione, Bruxelles ha optato (ancora una volta) per la via del dialogo, congelando le rappresaglie commerciali e cercando di scongiurare un’escalation che potrebbe avere ripercussioni economiche significative.

A confermare questa linea di prudenza è stata la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, nella foto, che ha annunciato l’estensione della sospensione delle contromisure fino all’inizio di agosto. Questa decisione è arrivata prima ancora della riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi membri, attesa per discutere lo stato delle trattative con l’amministrazione statunitense e le implicazioni dell’annuncio del tycoon.

Tempo al Dialogo, Occhio al “Piano B”

La sospensione delle contromisure europee, originariamente disposta per 90 giorni ad aprile in risposta ai dazi USA su acciaio e alluminio, sarebbe scaduta alla mezzanotte di lunedì. Il suo prolungamento per almeno altre due settimane ha un obiettivo preciso: “usare al meglio il tempo disponibile per una soluzione negoziata”, come ha spiegato von der Leyen. L’idea è quella di guadagnare tempo prezioso per trovare un punto d’incontro che eviti uno scontro commerciale frontale.

Tuttavia, l’Unione Europea non intende farsi trovare impreparata. “Siamo sempre stati chiari sul fatto che preferiamo una soluzione negoziata. Questo rimane vero”, ha ribadito la presidente della Commissione, sottolineando però che si sta attivamente lavorando a un “piano b”. “Allo stesso tempo – ha aggiunto – continueremo a prepararci per le contromisure. Siamo pienamente pronti”.

Le misure al vaglio di Bruxelles sono principalmente due. Un primo pacchetto da quasi 21 miliardi di euro è pronto a colpire prodotti americani in risposta ai dazi già in vigore su acciaio e alluminio. Un secondo pacchetto, ancora più consistente, da 72 miliardi di euro, è in via di finalizzazione e sarebbe attivato contro i dazi “universali” minacciati da Trump. Un passaggio politico su quest’ultimo punto è atteso già per oggi al Consiglio Esteri ‘Trade’ a Bruxelles, a dimostrazione della serietà con cui l’UE sta affrontando la situazione.

L’Europa sta giocando su due tavoli: da un lato, la porta del dialogo rimane aperta, con la speranza di trovare una soluzione diplomatica che disinneschi la tensione; dall’altro, la preparazione di contromisure procede spedita, per essere pronta a rispondere con forza nel caso in cui i negoziati dovessero fallire e i dazi americani dovessero effettivamente entrare in vigore. L’obiettivo primario è salvaguardare l’economia europea e proteggere i settori produttivi che potrebbero essere colpiti da un’eventuale guerra commerciale.