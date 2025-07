La Commissione Europea ha inviato una lettera all’Italia in cui esprime un giudizio preliminare riguardo al decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2025. Questo decreto, che impone specifici obblighi all’entità risultante dalla fusione derivata dall’acquisizione di Banco BPM, “potrebbe rappresentare una violazione dell’articolo 21 del Regolamento UE sulle concentrazioni e di altre normativi del diritto dell’Unione Europea”.

Il Regolamento sulle concentrazioni stabilisce che “in determinati casi, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre condizioni specifiche”, ad esempio, quando esiste un interesse legittimo da parte dello Stato, oppure quando una fusione presenta potenziali rischi per la sicurezza pubblica. Tale aspetto è stato anche sollevato dal decreto italiano riguardante UniCredit.

Il portavoce della Commissione Europea, Thomas Regnier, ha dichiarato: “Dalla nostra valutazione preliminare, abbiamo delle riserve sul fatto che questo decreto rispetti le condizioni stabilite nell’articolo 21 del regolamento UE.”

Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha commentato i dubbi espressi dalla Commissione Europea riguardo al golden power per l’operazione su Banco BPM: “Penso che la UE abbia questioni più urgenti da affrontare, come i rapporti con gli USA. Quindi, invece di creare problemi al governo italiano su questioni come i balneari, le spiagge, i motorini, le auto elettriche e le banche, dovrebbe concentrarsi su pochi argomenti seri e gestirli adeguatamente.”

Salvini ha aggiunto: “Il dossier è sul tavolo del ministro Giorgetti, che fino ad oggi ha operato in modo efficace. Il sistema bancario e creditizio è un patrimonio strategico per il Paese, quindi l’Italia può e deve regolamentare come ritiene opportuno, senza che nessuno da Bruxelles si permetta di intervenire.”

In merito alla lettera della Commissione UE riguardo all’applicazione dei poteri speciali nell’offerta di UniCredit per Banco BPM, il Governo italiano risponderà con spirito collaborativo e costruttivo, fornendo i chiarimenti richiesti, analogamente a quanto già fatto in sede giurisdizionale davanti al TAR, con argomentazioni ritenute legittime dai giudici amministrativi. Questo è quanto riportato in una nota di Palazzo Chigi.