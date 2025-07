Le competizioni di Skeet dell’edizione 2025 della Green Cup al Tav Umbriaverde-Todi sono ufficialmente terminate e l’Italia è ancora una volta sul podio più prestigioso. La pioggia battente che ha interessato i campi di tiro da metà mattinata ha aumentato il coefficiente di difficoltà in pedana per i nostri atleti, che malgrado l’ostacolo sono riusciti a ottenere degli ottimi risultati prevalendo sugli atleti internazionali nella maggior parte delle gare.

Dominio Azzurro nella Qualifica Men Id

Nella Qualifica Men Id, agonisti con esperienze internazionali negli ultimi 5 anni, gli azzurri hanno monopolizzato l’intero podio. In prima posizione e vincitore della Green Cup 2025 è stato Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (Ud) con 123/125+25 e l’eccellente 58/60 in finale. Alle sue spalle Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (Ce), d’argento con 123/125+24 e 57/60. Di bronzo Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (Ri) con 122/125+6 e 46/50.

Successo Cinese e Britannico tra le Lady, Bronzo per l’Italia

Tra le Lady oro e trofeo sono andati alla cinese Yiting Jian, medaglia di bronzo nel Mixed Team ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, oggi miglior punteggio in qualificazione con 119/125 e poi 57/60+2 in finale. In seconda posizione si è piazzata Phoebe Bodley-Scott (Gbr) con 118 e 57/60+1. Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (Fi), entrata quarta in finale con 118/125+8 dopo aver vinto uno shoot off a tre, ha dimostrato una grande grinta e la forza di volontà necessaria per meritarsi la medaglia di bronzo con 43/50.

I Talenti del Futuro: Junior Men e Junior Women

Nei Junior Men l’oro del vincitore è andato al kazako Maxim Pochivalov con 121/125 e 56/60, mentre per Gioele Carletti (Fiamme Oro) di Camerano (An) la vetta del podio sfugge per un solo piattello. L’atleta marchigiano, entrato in finale con il secondo miglior punteggio, 118/125+2, è comunque tornato a casa con un prezioso argento e l’ottimo 55/60. Al femminile si è imposta l’atleta del Regno Unito Bethany Norton, con 119/125 e 56/60, seguita da Chao Yu Jiang (CHN) 121/125 e 56/60 in finale. In terza posizione con il bronzo l’azzurrina Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (Bs), quarta in qualificazione con 114/125+4, ha saputo tenere testa alle avversarie fino all’ultima eliminazione prima del duello finale.

Trionfo Italiano anche tra i Men No Id

All’Italia è andato anche l’oro ed il bronzo dei Men No Id, gli atleti senza un’esperienza internazionale negli ultimi 5 anni. È stato Gianluca Flore di Galtelli (Nu) a metterselo al collo, qualificato con il dorsale numero 4 è poi risalito fino alla vetta del podio con 56/60, superando il canadese Alexander Wong, 115/125+6 e 52/60 e il connazionale Giovanni di Bari di Taranto, a cui va il merito di essersi assicurato il bronzo con 116/125 e 41/50.

La Green Cup proseguirà mercoledì 16 luglio con la gara di Mixed Team di Trap.