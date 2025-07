Il profumo del caffè si espande globalmente, e con esso, il mercato del franchising legato a questa bevanda. Il settore del caffè in franchising ha generato un fatturato di 90,7 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che raggiunga l’impressionante cifra di 200,3 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell’8,3% dal 2022 al 2031. Questo è quanto emerge dalle recenti analisi di mercato, che dipingono un quadro di espansione robusta e prospettive allettanti per gli investitori. Lo dice un report di Allied Market Research.

A guidare questa crescita sono giganti del calibro di Starbucks, Barista e Café Coffee Day, che dominano il panorama grazie a una combinazione vincente: menu diversificati e accattivanti, promozioni e sconti allettanti, e la scelta strategica di posizioni privilegiate per i loro punti vendita, capaci di attrarre un’ampia clientela.

Vantaggi e Ostacoli nel Caffè in Franchising

Nonostante il successo, l’industria deve fare i conti con un ostacolo non indifferente: l’investimento iniziale consistente richiesto per avviare una caffetteria in franchising. Questa barriera d’ingresso limita la nascita di nuovi attori e, in una certa misura, rallenta l’espansione complessiva del mercato. Tuttavia, il settore è destinato a una crescita costante, spinta da strategie di marketing innovative e da efficaci campagne pubblicitarie messe in campo dalle catene già consolidate.

Un punto di forza fondamentale per chi decide di investire nel franchising del caffè è il rischio ridotto. Le statistiche parlano chiaro: le attività in franchising vantano un tasso di successo decisamente più elevato, con circa l’80% di possibilità di sopravvivenza a lungo termine, rispetto al 20-30% delle imprese indipendenti. Questo rende l’affiliazione a un marchio di caffè riconosciuto un’opzione molto attraente, offrendo una base clienti già consolidata e una forte brand loyalty.

I franchisee, inoltre, beneficiano degli sforzi di marketing condivisi, con i franchisor che solitamente destinano una parte significativa dei loro budget pubblicitari per supportare le singole sedi in franchising. La forza di un marchio noto e registrato gioca un ruolo cruciale nell’attrarre clienti, alimentando ulteriormente la crescita globale del mercato del caffè in franchising. La popolarità di questo modello è ulteriormente rafforzata dai modelli di business strutturati, dalla riconoscibilità del marchio, dalla clientela fedele e dal costante supporto in termini di mentorship, formazione e supporto operativo. Tutti fattori destinati a sostenere la domanda per l’intero periodo di previsione.

Espansione Urbana e Nuove Frontiere Rurali

L’urbanizzazione in corso spinge gli operatori di franchising a concentrarsi sulle aree metropolitane per l’espansione. Tuttavia, le regioni rurali emergono come opportunità di crescita inesplorate, offrendo un terreno fertile per estendere la portata dei marchi di caffè consolidati. Con il potenziale di fornire prodotti accessibili e familiari a zone meno servite, le principali aziende di franchising sono ben posizionate per conquistare nuovi mercati e guidare una continua espansione.

Il mercato del franchising del caffè è articolato in diverse categorie: per tipo di servizio si distingue tra “dine-in” (consumo sul posto) e “dine-out” (asporto). Per tipo di offerta culinaria, il mercato si frammenta in “lunch” (pranzo), “brunch” e “coffee & bar” (caffè e bar). A livello regionale, il mercato è analizzato in Nord America (USA, Canada, Messico), Europa (Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, Svizzera e resto d’Europa), Asia-Pacifico (Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Australia e resto dell’Asia-Pacifico) e LAMEA (Brasile, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti, Argentina, Arabia Saudita e resto di LAMEA).

L’Asia-Pacifico: Motore della Crescita Futura

Geograficamente, il segmento dell’Asia-Pacifico ha detenuto la quota di mercato più elevata nel 2021, contribuendo a quasi un terzo dei ricavi complessivi del mercato del caffè in franchising, ed è destinato a mantenere la sua posizione dominante per l’intero periodo di previsione. Questa regione si prevede che mostrerà anche il CAGR più veloce, con un 9,2% dal 2022 al 2031. Tale performance è attribuita principalmente alla presenza di una vasta popolazione giovanile e alla rapida crescita economica dei Paesi in via di sviluppo.

Tra i principali attori di questo dinamico mercato figurano nomi come Nescafe Coffee Shop, Cafe Coffee Day, Starbucks Coffee Company, Barista Coffee Company Limited, Frespresso, Brew Berrys Hospitality Pvt. Ltd, Ellianos Coffee Company, Cafe Barbera, Ziggi’s Coffee, Coffee Beanery, Dunn Bros Coffee Franchising, Inc., The Human Bean e Xpresso Delight, LLC. Queste aziende adottano strategie diversificate, tra cui lanci di nuovi prodotti, collaborazioni, espansioni, joint venture e accordi, per incrementare la propria quota di mercato e mantenere posizioni dominanti in diverse regioni.