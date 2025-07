Cristiano Fini, presidente di Cia-Agricoltori Italiani, lancia un chiaro monito contro i dazi al 30% minacciati da Trump, definendoli una “proposta irricevibile”. Fini esorta l’Europa a mantenere l’unità e a non interrompere i negoziati, al fine di scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti che sarebbe “catastrofica per tutto il settore agroalimentare”.

L’annuncio dei dazi mette a serio rischio un mercato florido per le aziende italiane. Prodotti iconici del Made in Italy come Chianti e Amarone, Barbera, Friulano e Ribolla, Pecorino Romano, e Prosecco si trovano in prima linea in questa potenziale guerra commerciale, a causa della loro elevata dipendenza dall’export verso gli Stati Uniti. Questo emerge da un’analisi approfondita di Cia-Agricoltori Italiani, basata su dati Nomisma e dell’Ufficio studi confederale.

L’Urgenza di un’Azione Diplomatica Forte

“Serve un’azione diplomatica forte per trovare una soluzione e non compromettere i traguardi raggiunti finora”, ha dichiarato Fini. Il presidente di Cia sottolinea come l’export agroalimentare negli USA sia cresciuto del 158% in dieci anni, raggiungendo nel 2024 un valore di 7,8 miliardi di euro, rendendo gli Stati Uniti il secondo mercato di riferimento mondiale per cibo e vino Made in Italy.

Secondo Fini, l’Italia “può e deve essere capofila in Europa nell’apertura di un negoziato con Trump”, dato che il nostro Paese ha “più da perdere”. Gli USA, infatti, rappresentano quasi il 12% dell’intero export agroalimentare globale italiano, ponendoci in cima alla classifica dei Paesi UE, ben prima di Germania (2,5%), Spagna (4,7%) e Francia (6,7%).

Le Conseguenze Devastanti dei Dazi

“Bisogna agire e fare di tutto per contrastare l’effetto deflagrante dei dazi USA alle porte”, avverte Fini, che prevede “danni enormi a imprese e cittadini, il dilagare dell’Italian sounding e spazi di mercato a rischio occupazione da parte di altri competitor”, a partire proprio dai prodotti più esposti verso Washington.

Tra i prodotti Made in Italy che dipendono maggiormente dal mercato statunitense, la situazione del Pecorino Romano è particolarmente preoccupante. Il suo export negli USA vale il 57% di quello complessivo (quasi 151 milioni di euro), con il 90% della produzione concentrata in Sardegna. In caso di dazi al 25%, il florido settore americano di chips e snack (2,5 miliardi) potrebbe facilmente sostituire il Pecorino con altri formaggi più convenienti.

Il Vino Italiano e le Altre Eccellenze a Rischio

Il vino italiano vede gli USA come la sua prima piazza mondiale, con circa 1,9 miliardi di euro fatturati nel 2024. Tuttavia, l’esposizione varia a seconda delle tipologie. I vini bianchi Dop del Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia dipendono dagli Stati Uniti per il 48% del loro export (138 milioni di euro nel 2024). Seguono i vini rossi toscani Dop (40%, 290 milioni), i vini rossi piemontesi Dop (31%, 121 milioni) e il Prosecco Dop (27%, 491 milioni). Dazi così elevati potrebbero scombinare questi grandi numeri, aprendo la strada a competitor come il Malbec argentino, lo Shiraz australiano o il Merlot cileno.

Anche per l’olio d’oliva italiano, gli Stati Uniti rappresentano un peso significativo, pari al 32% del proprio export (937 milioni di euro nel 2024), sebbene sia considerato meno sostituibile nella spesa dei consumatori americani. Seguono i liquori (26%, 143 milioni). Meno esposti al mercato USA sono invece Parmigiano Reggiano e Grana Padano, con una quota del 17% del valore dell’export congiunto (253 milioni), così come pasta e prodotti da forno (13%, 1,1 miliardi).