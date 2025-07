Nel panorama delle aziende italiane che si espandono oltre i confini nazionali, il Gruppo Acrobatica, già noto come EdiliziAcrobatica, ha segnato una nuova tappa significativa. Dal 30 giugno scorso, l’azienda ha ufficialmente avviato le sue operazioni in Lussemburgo, rafforzando la sua presenza internazionale che già include Francia, Spagna, Principato di Monaco, Emirati Arabi e Arabia Saudita.

Un Modello Replicabile per l’Espansione Europea

Questa mossa strategica è stata commentata da Anna Marras, nella foto, CEO di EdiliziAcrobatica S.p.A., che ha dichiarato: “Questa apertura rappresenta per noi una nuova pietra angolare su cui costruire la nostra espansione internazionale. Abbiamo scelto proprio il Lussemburgo perché, strategicamente, ci permette di raggiungere altri paesi europei come Belgio, Olanda e Germania nei quali siamo certi di penetrare con lo stesso successo che abbiamo avuto in precedenza grazie a un modello di business perfettamente replicabile e scalabile. Un modello di business che si fonda innanzitutto sulle persone che compongono il nostro Gruppo, che negli ultimi 10 anni è passato da poco più di 100 a oltre 3000 risorse umane. Un modello di business che non perde mai di vista le esigenze del cliente finale, sapendone cogliere in anticipo le necessità e le esigenze”.

L’azienda punta dunque sulla replicabilità del suo modello di business, basato sulla specializzazione nei lavori su fune e sulla valorizzazione delle risorse umane, cresciute notevolmente in un decennio.

Dalla Liguria al Mondo: Una Storia di Successo

Nata a Genova 31 anni fa per iniziativa dello skipper Riccardo Iovino, Acrobatica è oggi una realtà consolidata, guidata da Anna Marras. Con l’aggiunta della sede in Lussemburgo, il gruppo conta oltre 175 aree operative tra Italia ed estero.

Specializzata nella manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia su fune, l’azienda si distingue per la capacità di operare sia nell’edilizia civile che nel restauro monumentale. La riconosciuta competenza e affidabilità dei suoi operatori è testimoniata anche da recenti impegni di prestigio: l’azienda è stata infatti coinvolta nella formazione di giovani restauratori giordani a Petra, presso la tomba di Sesto Fiorentino, e attualmente alcune sue squadre sono al lavoro nel sito archeologico di Paestum. Questi incarichi sottolineano l’eccellenza e la fiducia che Acrobatica ha saputo conquistare a livello internazionale.