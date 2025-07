L’Ecuador ha compiuto un passo significativo nella salvaguardia del proprio patrimonio naturale con l’approvazione di una legge innovativa: la Legge Organica per il Rafforzamento delle Aree Protette. Questa normativa introduce un quadro giuridico robusto, tecnico e partecipativo, mirato a garantire un’efficace conservazione degli ecosistemi strategici del Paese, in linea con i suoi impegni ambientali a livello internazionale. Si tratta di un evento di notevole importanza che pone l’Ecuador all’avanguardia nelle politiche di conservazione.

Un Nuovo Modello Istituzionale per la Biodiversità

Il cuore della legge è l’istituzione del Servizio Nazionale delle Aree Protette dell’Ecuador, un ente pubblico specializzato che opererà sotto l’egida del Ministero dell’Ambiente, dell’Acqua e della Transizione Ecologica, ma godrà di autonomia tecnica e finanziaria. Questo nuovo organismo assumerà responsabilità prima gestite direttamente dal Ministero, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione del Sistema Nazionale delle Aree Protette. L’obiettivo è chiaro: migliorare la pianificazione, la supervisione e la sostenibilità delle oltre 70 aree protette del Paese, che coprono circa il 20% del territorio continentale e una parte significativa delle aree marine, sempre nel pieno rispetto dei diritti collettivi delle popolazioni indigene.

Tra le disposizioni fondamentali della legge spiccano diversi punti chiave. Viene stabilito un quadro tecnico e finanziario per la gestione ambientale nazionale, capace di attrarre e gestire fondi pubblici, cooperazione internazionale e donazioni private. Un aspetto cruciale è il riconoscimento dei diritti collettivi dei popoli e delle nazionalità indigene, garantendo il rispetto della consultazione libera, preventiva e informata per qualsiasi futuro intervento sui loro territori. La legge, inoltre, proibisce esplicitamente la privatizzazione delle aree protette e limita le attività turistiche esclusivamente alle zone di uso pubblico e ricreativo, in conformità con i piani di gestione di ciascuna area. Infine, un impegno significativo è rivolto alla professionalizzazione dei guardiaparco, attraverso lo sviluppo di percorsi di carriera tecnici specializzati, rafforzando il loro ruolo cruciale come custodi dell’ambiente. Viene anche promossa una collaborazione più stretta con le comunità locali, le autorità ambientali e le organizzazioni di cooperazione internazionale.

Un Esempio Virtuoso nel Contesto Latinoamericano

Nel panorama latinoamericano, dove diversi Paesi vantano istituzioni dedicate alla conservazione (come CONANP in Messico, ICMBio in Brasile, Parchi Nazionali in Colombia e il recente Servizio Biodiversità in Cile), la proposta dell’Ecuador si distingue per l’integrazione di tre elementi che raramente coesistono in una singola entità: autonomia legale nella regolamentazione, monitoraggio e applicazione delle norme; sostenibilità finanziaria; e professionalizzazione tecnica. Questa visione integrata posiziona l’Ecuador come un punto di riferimento emergente per le nazioni che aspirano a consolidare politiche pubbliche di conservazione con una prospettiva a lungo termine.

Le Voci a Sostegno dell’Iniziativa

Le reazioni a questa legge sono state estremamente positive, con figure di spicco che ne hanno sottolineato l’importanza.

Niels Olsen, Presidente dell’Assemblea Nazionale dell’Ecuador, ha dichiarato: “Questa legge non è solo un altro processo legislativo; è un atto d’amore per il Paese. Con questa regolamentazione, l’Ecuador dice: mai più all’abbandono istituzionale, mai più a guardiaparco senza protezione, e mai più a comunità che chiedono aiuto e ricevono solo scartoffie. È tempo di agire con intelligenza, urgenza e cuore.”

Anche il Presidente della Repubblica dell’Ecuador, Daniel Noboa, ha espresso il suo entusiasmo: “L’Ecuador sta dimostrando che la protezione ambientale non è un’opzione, è un obbligo. Questa legge riafferma il nostro impegno verso la natura, le nostre comunità e il pianeta. Ci auguriamo che questa iniziativa ispiri altri Paesi a rafforzare i loro quadri giuridici per la conservazione della biodiversità.”

Infine, Yolanda Kakabadse, conservazionista e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Charles Darwin Foundation, ha commentato: “Questa legge è un’opportunità significativa per l’Ecuador di riaffermare la sua leadership ambientale. Un quadro giuridico moderno, professionale e con una chiara supervisione non solo supporterà la conservazione, ma rafforzerà anche la relazione tra natura e società.”

Nessuna Consultazione Preventiva: Perché?

Sorge spontanea la domanda sul perché questa legge non abbia richiesto una consultazione preventiva con le comunità indigene. La ragione è chiara: la creazione del Servizio Nazionale per le Aree Protette costituisce una riorganizzazione istituzionale dello Stato, non un intervento territoriale. Non altera l’uso del suolo né introduce nuove attività all’interno delle aree protette, e pertanto non ha un impatto diretto sulle popolazioni indigene o sulle comunità ancestrali. È fondamentale sottolineare, tuttavia, che la consultazione libera, preventiva e informata rimane pienamente in vigore e obbligatoria per qualsiasi azione futura e concreta che possa incidere sui diritti collettivi o territoriali, in conformità con l’Articolo 57 della Costituzione dell’Ecuador.

Un Impegno Globale per il Futuro

Con l’approvazione di questa legge, l’Ecuador consolida il suo ruolo di Paese fortemente impegnato nella protezione ambientale. L’iniziativa si allinea perfettamente con i principi dell’Accordo di Escazú, del Quadro Globale per la Biodiversità Kunming-Montreal e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In tal modo, l’Ecuador proietta una visione di responsabilità a lungo termine, coerenza e leadership ambientale sulla scena mondiale.