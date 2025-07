La Bundesbank nel suo rapporto mensile segnala che “le quote di mercato delle esportazioni tedesche sono diminuite dal 2017 e dal 2021 hanno registrato un andamento particolarmente debole nel confronto internazionale”, evidenziando come la crisi sia di natura strutturale e non solo circumstanziale, ad esempio in relazione alla pandemia.

“In particolare, nel 2022, le perdite di Pil a causa della diminuzione delle quote di mercato sono state significative, pari a 1,3%. Anche l’anno scorso queste perdite sono state molto consistenti, pari a 0,8%”, ha aggiunto l’istituto di Francoforte.

Secondo l’analisi della Bundesbank, le aziende tedesche stanno perdendo competitività a causa di diversi fattori, tra cui il cambiamento demografico che porta a una carenza di personale specializzato, l’aumento dei costi del lavoro e la crescente burocrazia. Inoltre, la competitività delle aziende cinesi sta crescendo, rendendole dirette concorrenti delle imprese tedesche, non solo nel settore automobilistico.

“Nel frattempo”, prosegue il rapporto, “i ricavi delle esportazioni verso i Paesi dell’area euro sono aumentati notevolmente, con una crescita ancora più marcata verso gli altri paesi dell’Europa centrale e orientale e verso gli Stati Uniti.”

La Bundesbank propone diverse soluzioni, affermando che “è necessario rafforzare gli incentivi al lavoro, rimuovere gli ostacoli all’immigrazione di lavoratori qualificati e ridurre la burocrazia superflua, così come aumentare gli incentivi fiscali per gli investimenti privati”. Inoltre, chiede misure per ridurre il costo del lavoro e per attuare la “svolta energetica” in modo efficiente.