Le Borse europee registrano un lieve calo, influenzate dalla lettera di Donald Trump che preannuncia dazi del 30% a partire da agosto. L’incertezza riguardo ai negoziati tra l’UE e gli USA e i futuri rapporti commerciali incidono pesantemente sui mercati. Le azioni di Trump provocano un incremento nelle criptovalute, con il Bitcoin che aumenta del 3%, superando i 122 mila dollari. Sul fronte valutario, il dollaro si rafforza contro le principali valute, mentre l’euro scende a 1,1687.

L’indice Stoxx 600 perde lo 0,4%. In contrazione Francoforte (-0,7%), Parigi (-0,5%) e Madrid (-0,6%). Al contrario, Londra segna un moderato aumento (+0,2%), grazie all’accordo commerciale già attuato con gli USA. I settori del lusso (-1,2%) e delle auto (-1,1%) possono svolgere un ruolo determinante nel pesare sui principali indici, così come le vendite nel settore tecnologico (-0,8%) e tra le banche e le assicurazioni (-0,5%).

Il comparto azionario dell’energia risulta sostanzialmente stabile (-0,07%), nonostante un aumento del petrolio. Il Wti guadagna l’1,3%, arrivando a 69,32 dollari al barile, mentre il Brent sale dell’1,1%, toccando i 71,20 dollari. Le utility si mostrano deboli (-0,02%), mentre il gas segna un incremento dello 0,9%, arrivando a 35,90 euro per megawattora. In controtendenza, il settore farmaceutico si attesta in crescita (+0,3%).

I rendimenti dei titoli di Stato rimangono poco mossi. Lo spread tra Btp e Bund scende a 85 punti, con il tasso del decennale italiano fissato al 3,58% e quello tedesco al 2,72%. L’ mostra un trend in rialzo, con un incremento che porta il suo prezzo a 3.369 dollari l’oncia.