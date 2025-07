Seduta di notevoli guadagni per Banco Bpm in Piazza Affari: il titolo del gruppo, coinvolto nell’operazione pubblica di scambio lanciata da Unicredit, ha chiuso con un incremento del 5,1%, raggiungendo i 10,54 euro. Al contrario, il titolo della banca guidata da Andrea Orcel ha registrato una leggera crescita dello 0,5% a 58,24 euro.

A sostenere il titolo di Banco Bpm sono stati la richiesta avanzata da Credit Agricole alla Banca Centrale Europea (BCE), che punta a superare il 20% del capitale, oltre alla situazione aperta riguardante l’offerta di Unicredit, la quale si è ampliata in termini di ‘sconto’. Dopo la decisione del TAR che ha parzialmente accolto il ricorso del gruppo di Orcel riguardante il golden power e la lettera della Commissione Europea all’Italia in merito, ora il mercato è in attesa delle mosse di Unicredit e del governo, che potrebbe rivedere il Dpcm relativo all’operazione pubblica, la quale si concluderà il prossimo 23 luglio.

In Borsa a Milano, sul fronte delle Offerte Pubbliche di Scambio in atto, si è mantenuta stabile Mediobanca, che ha chiuso invariata a 18,25 euro nel primo giorno dell’operazione lanciata da MPS, la quale ha visto il proprio titolo crescere dell’1,4% a 7 euro.

Positiva anche la performance di Popolare Sondrio, che ha registrato un incremento del 6,1% a 12,36 euro, mentre la riapertura dell’Offerta Pubblica da parte di Bper ha portato a un aumento del 6,5% a 7,89 euro.