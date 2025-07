Italtel ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2024, un documento fondamentale che testimonia l’impegno dell’azienda verso pratiche aziendali responsabili e sostenibili. Redatto in conformità alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e allineato alla Politica di Sostenibilità ispirata ai principi del Global Compact ONU, il bilancio evidenzia i progressi significativi in diverse aree cruciali, tra cui il rispetto dei diritti umani, la tutela ambientale, l’etica degli affari, la diversità e l’inclusione.

Impatto Ambientale: Decarbonizzazione e Energia Pulita

Nel 2024, Italtel ha dimostrato un forte impegno nella riduzione dell’impatto ambientale. L’azienda ha raggiunto una quota del 76,2% di consumo di energia elettrica rinnovabile a livello di Gruppo. Le emissioni indirette di CO2 delle sedi italiane sono state ridotte del 91,8% rispetto al 2020. Solo nel 2024, rispetto all’anno precedente, è stata ottenuta una riduzione del 46% nelle emissioni di CO2, superando ampiamente l’obiettivo fissato a inizio anno del 37% e confermando il concreto impegno di Italtel nel percorso di decarbonizzazione.

Certificazioni e Governance: Etica e Sicurezza

L’attenzione di Italtel alla governance aziendale e all’etica è stata rafforzata da importanti certificazioni ottenute nel 2024. L’azienda ha ottenuto la certificazione ISO 37001, relativa al sistema di prevenzione della corruzione, e la certificazione ISO 45001, inerente al sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, quest’ultima integrata con il sistema di gestione ambientale ISO 14001.

Inclusione Sociale e Parità di Genere

In ambito sociale, Italtel ha raggiunto traguardi significativi. Ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125 per la parità di genere e ha raggiunto l’obiettivo di una riduzione del divario retributivo. Infatti, il gender pay gap complessivo è migliorato, passando dal -6% del 2023 al -3% nel 2024.

Riconoscimenti ESG da Organismi Internazionali

Le performance ESG di Italtel sono state validate da organismi internazionali. L’azienda ha ottenuto da CDP (Carbon Disclosure Project) il rating B (“Management” level), estendendo per la prima volta la valutazione all’intero Gruppo. Da EcoVadis ha ricevuto la “Bronze Medal”, portando il proprio punteggio a 60/100, e da Open-ES uno score di 88/100 a livello complessivo.

Benessere e Cultura Aziendale: Iniziative Concrete

La Società ha rafforzato il proprio modello ESG anche attraverso iniziative concrete dedicate al wellbeing. Tra queste, programmi di sensibilizzazione sui temi oncologici in collaborazione con LILT, campagne contro la violenza di genere, promozione dell’empowerment femminile in ambito STEM, e una nuova Politica di Speak Up per garantire ambienti di lavoro etici e inclusivi.

La Visione del CEO: Innovare con Responsabilità

“Innoviamo con una visione sostenibile” è il principio guida che attraversa tutto il Bilancio di Sostenibilità 2024 e sintetizza l’approccio di Italtel alla creazione di valore nel lungo periodo attraverso soluzioni tecnologiche che connettono persone e territori, generano impatto positivo e abilitano la trasformazione digitale nel segno della responsabilità.

Carlo Filangieri, nella foto, CEO di Italtel, nella lettera agli stakeholder, sottolinea che “Il percorso verso la sostenibilità ha segnato, anche nel 2024, significativi risultati. L’azienda ha ulteriormente rafforzato l’integrazione tra il modello di business, i processi aziendali e gli elementi fondamentali delineati dai pilastri ESG”. Filangieri ha ringraziato “l’insostituibile entusiasmo di tutte le nostre Persone”, riaffermando l’impegno a “perseguire obiettivi indirizzati alla realizzazione di un modello di società equa e inclusiva all’interno di un processo di crescita economica sostenibile e duratura”.

Con questo bilancio, Italtel consolida il proprio ruolo di partner strategico per la trasformazione digitale responsabile, attento a ridurre il proprio impatto ambientale, a promuovere i diritti umani e a garantire integrità, diversità e trasparenza lungo tutta la catena del valore.