Il servizio di igiene urbana nella Capitale sta mostrando segni tangibili di miglioramento. Nel primo semestre del 2025, l’AMA, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti a Roma, ha registrato un trend positivo nei suoi principali indicatori di performance. Questi dati, elaborati internamente grazie al sistema U.C.R.O.N.I.A, saranno da oggi consultabili mensilmente attraverso un bollettino disponibile sui canali web e social dell’azienda.

Meno Segnalazioni e Più Mezzi Operativi

Il periodo gennaio-giugno 2025 ha visto una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini. Le richieste di intervento per rifiuti abbandonati, cassonetti pieni o strade sporche sono calate del 24,7% rispetto al primo semestre del 2024. A contribuire a questo scenario positivo è anche l’aumento della disponibilità dei mezzi operativi: compattatori, spazzatrici, lavastrade e mezzi a vasca hanno registrato un incremento del 10,8%.

Cresce la Raccolta Differenziata e la Trasparenza

Anche sul fronte della gestione dei rifiuti, i numeri parlano chiaro. AMA ha gestito il 2,77% in più di rifiuti in questi sei mesi, e la percentuale di raccolta differenziata è salita al 49,3%, un punto in più rispetto al 48,3% registrato nel 2024.

Bruno Manzi, Presidente di Ama S.p.A., ha commentato questi risultati, sottolineando la volontà di condividerli con i cittadini: “Questi dati fotografano un’azienda che sta lavorando bene e che è concentrata sui propri obiettivi. Traguardi sempre più concreti che vogliamo condividere con i romani, ed è per questo che da adesso informeremo ancora di più l’utenza con slot mensili in cui racconteremo il nostro lavoro. Ama vuole essere sempre più trasparente e misurabile da tutti, perché il percorso che mira a fare di Roma un modello di ecosostenibilità ed economia circolare deve coinvolgere tutti”.

Anche il Direttore Generale di AMA, Alessandro Filippi, ha evidenziato l’affidabilità dei dati: “Si tratta di dati puntuali e verificati, rilevati attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie combinate alle procedure operative. Tutto viene letto e rappresentato digitalmente dalla centrale operativa U.C.R.O.N.I.A., un sistema di monitoraggio di tutti i processi aziendali che Ama, tra i primi operatori del settore, utilizza nella gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana”. Questo sistema all’avanguardia garantisce una gestione più efficiente e controllata dell’intero ciclo dei rifiuti.