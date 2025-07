Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Unicredit contro la legittimità del ‘golden power’ esercitato dal governo in relazione all’Offerta Pubblica di Scambio (Ops) su Banco Bpm. Due punti del Decreto della presidenza del Consiglio, che ha introdotto delle misure per tutelare la sicurezza nazionale nel settore bancario, sono stati considerati illegittimi, mentre altri due sono stati ritenuti validi.

I punti annullati riguardano: il primo, che obbligava a “non ridurre per un periodo di cinque anni il rapporto impieghi/depositi praticato da Banco BPM e UniCredit in Italia”, con l’intento di aumentare i prestiti destinati a famiglie e piccole e medie imprese nazionali; il secondo prevedeva l’obbligo di mantenere il livello del portafoglio di project finance.

Non sono state sollevate contestazioni riguardo alla prescrizione del Dpcm che impone l’uscita dalla Russia per UniCredit né sulla necessità di mantenere gli investimenti in asset italiani di Anima. Ora, con pareri legali contrastanti, la palla potrebbe passare al governo per l’emissione di un nuovo Dpcm. Tuttavia, il termine dell’offerta fissato per il 23 luglio è imminente e necessita di un chiarimento prima di tale data.

Fonti del ministero dell’Economia e delle finanze hanno affermato: “Il governo accoglie con favore la sentenza, che conferma in gran parte la legittimità dell’impianto del Golden Power, in particolare per i punti rilevanti: l’obbligo per UniCredit di dismettere gli asset in Russia entro 9 mesi e il mantenimento dei titoli italiani in Anima.” Queste fonti hanno anche sottolineato che la sicurezza economica è riconosciuta come un elemento essenziale della sicurezza nazionale, un principio alla base del Golden Power.

La potenziale preda dell’operazione lanciata dalla banca guidata da Andrea Orcel, cioè Banco Bpm, ha dichiarato che la decisione del Tar conferma “l’operato corretto del governo” e ribadisce la legittimità delle prescrizioni contenute nel Dpcm del 18 aprile riguardante l’uso del golden power. L’istituto di piazza Meda auspica che UniCredit “faccia chiarezza sulle proprie intenzioni rispetto all’Ops, che si concluderà dopo oltre 8 mesi dall’annuncio”.

Anche UniCredit ha espresso una valutazione positiva in merito alla decisione del Tar, sottolineando che il tribunale ha accolto il ricorso, “considerando illegittimo l’uso del Golden Power e richiedendo l’emissione di un nuovo decreto”. La banca continua a valutare l’evolversi della situazione e prenderà tempestivamente le necessarie decisioni.

In Piazza Gae Aulenti si sta esaminando attentamente l’ampia sentenza e qualsiasi decisione sarà di competenza del Consiglio di amministrazione, che potrebbe anche essere convocato in tempi brevi. Attualmente i manager discutono con i legali riguardo una sentenza che, per la prima volta, ha “frenato” i contenuti di un provvedimento di golden power del governo, sebbene solo parzialmente.

Secondo l’orientamento legale, ora la palla è nel campo dell’esecutivo, che, secondo i giuristi di UniCredit, dovrebbe necessariamente emettere un nuovo Dpcm per conformarsi alla decisione del Tar. In dettaglio, la sentenza della giustizia amministrativa considera validi i termini per l’uscita delle attività finanziarie di UniCredit dalla Federazione Russa, un aspetto particolarmente delicato.

Anche l’eventuale attuazione della sentenza risulta complessa, data la varietà di vincoli imposti sia dal governo sia dalla presidenza di Mosca. Inoltre, complicando ulteriormente il quadro, si attende un giudizio sulla applicazione del golden power per l’Ops di UniCredit da parte della Commissione europea. Al momento, Bruxelles non sembra favorevole all’applicazione di poteri speciali in questa materia e ha deciso di prendersi tempo. La conclusione del dibattito è attesa a breve, al fine di non compromettere la tempistica di questa delicata operazione.