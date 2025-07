Il futuro dell’ex Ilva si decide nelle prossime ore. Domani, i sindacati convocati presso il ministero delle Imprese parteciperanno attivamente ai tavoli relativi all’accordo di programma, con l’obiettivo di valutare l’impatto sui livelli produttivi e occupazionali. Martedì, la parola passerà alle istituzioni locali, a partire dal Comune di Taranto e dalla Regione Puglia.

Attualmente, sono due le ipotesi di accordo in discussione, entrambe caratterizzate dalla necessità di accelerare il processo di decarbonizzazione, riducendo il tempo necessario da 12 a 8 o 7 anni, a seconda delle scelte finali. La prima ipotesi prevede la costruzione di tre forni elettrici a Taranto, corredati di tre impianti di Dri (Direct Reduced Iron, ossia impianti per la produzione di preridotto). Inoltre, sarà necessaria la presenza di una nave rigassificatrice per fornire il gas necessario al loro funzionamento. La seconda proposta prevede anch’essa tre forni elettrici a Taranto, ma con un contratto di servizio da parte di Dri Italia, che realizzerebbe il preridotto in una località meridionale dove il rifornimento di gas sarebbe più efficiente e conveniente. In entrambe le soluzioni, il governo ha garantito la continuità produttiva dello stabilimento.

Infine, giovedì 17, la Conferenza dei servizi avrà il compito di approvare la nuova Autorizzazione integrata ambientale.