In un’evoluzione significativa nel panorama dei pagamenti digitali, MoonPay, un attore di spicco nelle soluzioni di pagamento in criptovaluta, ha annunciato una partnership strategica con Mastercard. Questa collaborazione è destinata a ridefinire il modo in cui le criptovalute, in particolare le stablecoin, vengono utilizzate nelle transazioni quotidiane, rendendole accessibili a un pubblico globale.

Un Ponte tra Cripto e Finanza Tradizionale

L’accordo mira a permettere a società e piattaforme fintech di offrire ai propri utenti carte abilitate alle stablecoin che potranno essere utilizzate in tutti i punti vendita che accettano Mastercard, raggiungendo oltre 150 milioni di commercianti in tutto il mondo. Questo significa che le stablecoin, come l’USDT, potranno essere impiegate senza soluzione di continuità nella vita di tutti i giorni, superando la barriera tra il mondo delle criptovalute e l’infrastruttura di pagamento tradizionale. L’obiettivo primario è migliorare l’usabilità e la comodità per gli utenti finali, rendendo i pagamenti in criptovaluta un’opzione pratica e accessibile per tutti.

La Visione di MoonPay e l’Impatto Globale

Ivan Soto-Wright, nella foto, CEO di MoonPay, ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa. “MoonPay serve i più grandi wallet crypto del settore, e con Mastercard, stiamo portando carte convenienti e affidabili abilitate alle stablecoin agli utenti crypto di tutto il mondo,” ha dichiarato Soto-Wright. Ha inoltre sottolineato come l’acquisizione di Iron, unita alla consolidata relazione con Mastercard, permetterà di “alimentare una nuova era di pagamenti effettuati con stablecoin in oltre 150 milioni di punti vendita in tutto il mondo.”

Questa integrazione tra la vasta rete globale di pagamenti di Mastercard e l’avanzata infrastruttura di pagamento crypto di MoonPay è vista come un catalizzatore per l’adozione mainstream delle stablecoin. Gli utenti potranno acquistare stablecoin con facilità tramite MoonPay e, al momento dell’acquisto, le convertire automaticamente in valuta fiat. Questo processo elimina le complessità che spesso hanno limitato l’uso delle criptovalute nelle transazioni quotidiane.

L’Espansione Continua nel Settore Cripto

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di espansione di MoonPay nel settore delle criptovalute, evidenziando l’impegno dell’azienda nel rendere i pagamenti in criptovaluta non solo accessibili ma anche pratici per le transazioni di tutti i giorni. Il passo in avanti con Mastercard rappresenta un’ulteriore conferma della direzione che il mercato dei pagamenti digitali sta intraprendendo, con una crescente convergenza tra finanza tradizionale e innovazione blockchain.