Gaeta ha ottenuto la Bandiera Verde per la diciassettesima volta, confermandosi tra le migliori località balneari italiane a misura di bambino. Lo ha reso noto il Comune di Gaeta in una nota.

Cos’è la Bandiera Verde

La Bandiera Verde dei pediatri è stata istituita nel 2008 da un’idea del professor Italo Farnetani, Ordinario di Pediatria presso la Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Malta. La selezione dei Comuni comprende località italiane e spagnole. L’obiettivo è aiutare le famiglie a scegliere le località di mare, meta preferita per chi ha bambini, per trascorrere le vacanze nel modo più idoneo e sicuro.

I requisiti per il riconoscimento

I requisiti necessari per ottenere questo riconoscimento includono:

La presenza di una spiaggia con sabbia .

. Spazio sufficiente tra gli ombrelloni per giocare.

Acqua che non diventi subito alta, permettendo ai piccoli di entrare in sicurezza.

Presenza di assistenti di spiaggia .

. Attrezzature dedicate ai bambini.

Opportunità di divertimento per i genitori (come negozi, ristoranti, bar e strutture sportive).

Gaeta, una scelta sicura per le famiglie

“Gaeta si conferma tra le località italiane insignite della Bandiera Verde, riconoscimento assegnato alle città turistiche a misura di bambino da parte di un Comitato Tecnico Scientifico di Pediatri,” ha dichiarato il sindaco Cristian Leccese. “È un meritato riconoscimento alla bellezza della nostra spiaggia e del nostro mare e all’attenzione e cura che questa Amministrazione rivolge alle risorse naturalistiche del territorio e ai suoi incantevoli paesaggi che vengono ogni anno sempre più apprezzati, soprattutto dalle famiglie. In particolare, per i nostri figli, il mare significa divertimento e gioco e avere un luogo pulito e sicuro, con fondali bassi e acqua limpida, penso per noi genitori vuol dire avere tutto quanto serve per vivere una bella vacanza.”

Un traguardo significativo e un impegno per il futuro

La cerimonia ufficiale di consegna del vessillo si è svolta questa mattina nel Comune di San Salvo Marina (Chieti). “Un significativo traguardo per la nostra città,” ha evidenziato il presidente del Consiglio Comunale, Gennaro Dies, che si è recato in Abruzzo per ritirare il vessillo. “La nostra spiaggia ha dunque tutti i requisiti richiesti per soddisfare precisi criteri di pulizia, balneabilità e messa in sicurezza della zona, adatte alla balneazione dei bambini. La sensibilità dimostrata negli anni dalla nostra programmazione trova riscontro in questo premio che, come sempre non rappresenta per noi un punto di arrivo ma motivo di impegno a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti dalla nostra città a cittadini e turisti.”