A Milano, l’11 luglio 2025, si è concretizzato un accordo strategico che promette di ridefinire il panorama dell’infrastruttura digitale e dell’intelligenza artificiale in Italia e in Europa. Khazna Data Centers, leader globale nel settore delle infrastrutture digitali hyperscale, ed Eni, la società italiana integrata dell’energia, hanno sottoscritto un Head of Terms (HoT) per la creazione di una Joint Venture. L’obiettivo è lo sviluppo di un “AI Data Center Campus” con una capacità IT complessiva di 500 MW, che sorgerà nel sito di Ferrera Erbognone, in Lombardia.

Un Polo Tecnologico Strategico per l’Italia e l’Europa

Il progetto, le cui attività di sviluppo sono già in corso, si inserisce nel contesto di una più ampia partnership strategica tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, avviata nel febbraio 2025. Questa collaborazione ambiziosa mira a raggiungere una capacità IT complessiva fino a 1 GW in Italia, posizionando il Paese come hub cruciale per le tecnologie del futuro.

La progettazione dell’AI Data Center Campus si fonda su principi di scalabilità, alte prestazioni di calcolo (High-Performance Computing, HPC) ed efficienza energetica. Questi criteri, condivisi con le istituzioni coinvolte, rappresentano i fattori strategici che alimenteranno il futuro digitale dell’Europa, fortemente trainato dall’intelligenza artificiale. L’Head of Terms firmato oggi è un passo significativo verso la realizzazione del Campus, delineando i principi chiave, i ruoli e le strutture di governance della Joint Venture tra Eni e Khazna, con l’intento comune di accelerare le attività di sviluppo.

L’accordo è stato formalizzato alla presenza di figure istituzionali di rilievo: Reem Al Hashimi, Ministra di Stato per la Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti, e Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Le firme sono state apposte da Hassan Alnaqbi, CEO di Khazna Data Centers, e da Guido Brusco, Chief Operating Officer Global Natural Resources e Direttore Generale di Eni (nella foto, un momento dell’incontro).

Le Voci dei Protagonisti: Visione e Sostenibilità

Hassan Alnaqbi, CEO di Khazna Data Centers, ha espresso il suo orgoglio per questa collaborazione: “Siamo orgogliosi di collaborare con Eni, un leader affermato nel settore energetico, su questo HoT, che rappresenta un passo decisivo nell’espansione europea di Khazna. Insieme a Eni, stiamo realizzando l’infrastruttura necessaria per una crescita esponenziale dell’intelligenza artificiale, offrendo la scalabilità, la sostenibilità e la precisione operativa richieste dal calcolo di nuova generazione”.

Guido Brusco, Chief Operating Officer Global Natural Resources e Direttore Generale di Eni: “Con questa partnership Eni e Khazna contribuiscono alla realizzazione di un’infrastruttura hyperscale di livello mondiale, strategica per l’Italia e l’Europa, fornendo le proprie capacità distintive di innovazione, sostenibilità energetica e rapido time-to-market”.

Sinergia tra Energia Sostenibile e AI Decarbonizzata

Questa iniziativa è un esempio emblematico di come le competenze specifiche di due giganti possano convergere per un obiettivo comune. Da un lato, le capacità di Khazna nella progettazione e gestione avanzata di Data Center; dall’altro, la leadership di Eni nell’ambito dell’energia sostenibile. Questa fusione pone le basi per un ecosistema di intelligenza artificiale resiliente nel cuore dell’Europa.

Il futuro Data Center Campus sarà alimentato da “Blue Power” fornito da Eni, una fonte di energia elettrica a basse emissioni. Questo tipo di energia sarà prodotta da una nuova centrale a gas naturale ad alta efficienza, specificamente progettata per catturare le emissioni di CO₂ e convogliarle presso l’hub CCS (Carbon Capture and Storage) di Ravenna. Tali caratteristiche distintive creano una sinergia inedita in Italia tra energia decarbonizzata e lo sviluppo di Data Center, segnando un passo avanti significativo verso un futuro digitale più sostenibile.