(di Katherine Puce) Un giovane segmento dell’industria finanziaria sta continuando a farsi strada rapidamente, attirando l’attenzione non solo degli investitori più specializzati, ma anche di esperti di tecnologia come ingegneri informatici, sviluppatori e delle società tech. Si tratta della DeFi, ovvero Finanza Decentralizzata, un ecosistema di applicazioni digitali basate su reti decentralizzate pubbliche, dette blockchain, con l’obiettivo di migliorare, e in parte superare, i servizi finanziari tradizionali e altri intermediari.

Prestiti, scambi e ricompense: il boom del 2020

La DeFi nasce parallelamente alla diffusione delle criptovalute, in particolare con Ethereum nel 2015, ma esplode realmente solo nel 2020. Grazie a Ethereum, la finanza ha scoperto i contratti intelligenti (smart contract), ovvero programmi che permettono per la prima volta di creare applicazioni finanziarie complesse senza la necessità di intermediari. Questo ha reso possibile la nascita di molte piattaforme a partire dal 2017 e 2018, tra cui MakerDAO, ideata da Rune Christensen, un imprenditore danese che ha reso operativo il progetto iniziale di creare una piattaforma in grado di gestire prestiti decentralizzati basata su Ethereum.

Come anticipato, è solo nel 2020 che prende davvero forma un sistema di prestiti, scambi e rendite, sostenuto da una crescente fiducia nella DeFi. Miliardi di dollari sono stati improvvisamente depositati in criptovalute dagli utenti su queste piattaforme, che offrono la possibilità non solo di ottenere prestiti, ma anche di guadagnare interessi o ricompense. L’interesse di investitori e anche di importanti autorità finanziarie si è così rapidamente concentrato su questo nuovo settore. Non si è trattato solo di un’innovazione, ma di una vera e propria rivoluzione strutturale dell’intero sistema finanziario.

Il Bitcoin che entra in gioco: nasce il BTC-Fi

Il superamento degli intermediari ha cambiato profondamente il panorama, aprendo la strada a un modello di finanza sempre più digitale, automatizzata e soprattutto decentralizzata. Parallelamente, una tendenza più recente è rappresentata dalla finanza decentralizzata su Bitcoin, spesso indicata come BTC-Fi, un nuovo ramo della DeFi.

Secondo un report pubblicato da 21Shares il 3 luglio 2025, dal titolo “Beyond Digital Gold: Bitcoin Enters the DeFi World” , questo segmento ha già raggiunto quasi 10 miliardi di dollari di fondi bloccati (TVL) a metà 2025, grazie a piattaforme emergenti come Babylon, Stacks, Solv Protocol, Maple Finance e Threshold Network. Si tratta di un’evoluzione che amplia ulteriormente le potenzialità della DeFi, aprendo nuove prospettive anche per chi, fino a poco tempo fa, vedeva Bitcoin solo come semplice salvadanaio.

L’UE punta verso un “MiCA 2.0”

Come per ogni settore rilevante della finanza, anche nel caso della DeFi i principali interrogativi riguardano la giusta regolamentazione. Per questo, l’Unione Europea si sta già muovendo in vista di un intervento normativo previsto per il 2026, con l’obiettivo di chiarire il concetto di decentralizzazione e aggiornare il regolamento vigente. Il Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), entrato in vigore nel dicembre 2024, ha rappresentato il primo quadro normativo completo a livello europeo per regolamentare criptovalute e asset digitali. Un eventuale “MiCA 2” potrebbe diventare un punto di riferimento solido non solo per le istituzioni, ma anche per i nuovi utenti desiderosi di esplorare la DeFi e le sue forme più innovative che ora sono rappresentate dal BTC-Fi.