Il deep learning, una branca dell’intelligenza artificiale che permette ai computer di elaborare dati simulando il funzionamento del cervello umano, sta vivendo un’espansione straordinaria. Secondo recenti analisi di mercato, questo settore, che ha generato 6,85 miliardi di dollari nel 2020, è proiettato a raggiungere l’impressionante cifra di 179,96 miliardi di dollari entro il 2030, registrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 39,2% dal 2021 al 2030. Questa crescita esponenziale è alimentata da diversi fattori chiave che stanno ridefinendo il panorama tecnologico globale. Lo dice un report di Allied Market Research.

Motori di Crescita e Ostacoli da Superare

L’incremento della potenza di calcolo, la costante diminuzione dei costi dell’hardware e la sempre maggiore adozione di tecnologie basate su cloud sono tra i principali propulsori di questa espansione. Anche l’applicazione del deep learning nell’analisi dei big data contribuisce significativamente alla sua diffusione.

Tuttavia, il percorso non è privo di sfide. La complessità crescente dell’hardware necessaria per gestire algoritmi sofisticati, la scarsità di competenze tecniche specializzate e l’assenza di standard e protocolli uniformi rappresentano ostacoli che potrebbero rallentare il pieno sviluppo del mercato. Nonostante ciò, settori come la sanità, i viaggi, il turismo e l’ospitalità stanno mostrando un crescente interesse, aprendo nuove e significative opportunità per gli anni a venire.

Il deep learning si distingue per la sua capacità di analizzare schemi complessi, testi, suoni e altri tipi di dati per generare intuizioni accurate e previsioni affidabili. Questa tecnologia, che è un sottoinsieme del machine learning, si concentra sulla modellazione e simulazione delle reti neurali del cervello umano, utilizzando vasti set di dati per addestrare le reti neurali artificiali a svolgere compiti senza una programmazione esplicita. Le sue applicazioni spaziano dalla visione artificiale al riconoscimento vocale, fino all’elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

Le Nuove Frontiere del Deep Learning: Tendenze e Innovazioni

Diverse tendenze stanno plasmando l’evoluzione del deep learning. Il transfer learning, che impiega modelli pre-addestrati ottimizzati su grandi dataset, permette di migliorare le prestazioni e accelerare l’addestramento anche con dataset più piccoli. I generative adversarial networks (GANs) sono impiegati per la generazione di immagini, l’aumento dei dati e la creazione di dati sintetici realistici per l’addestramento. Il self-supervised learning, infine, consente ai modelli di deep learning di generare informazioni e codici autonomamente dai dati esistenti, riducendo la dipendenza da grandi dataset etichettati. Questi progressi tecnologici sono forze trainanti che alimentano la crescita del mercato.

L’Impatto del COVID-19: Accelerazione Digitale e Nuove Esigenze

La pandemia di COVID-19 ha inaspettatamente accelerato la domanda di deep learning. Durante l’emergenza sanitaria, le aziende hanno incrementato l’implementazione di assistenti vocali digitali per supportare i clienti, e l’attenzione crescente su realtà virtuale e tecnologie aumentate da parte di attori chiave del mercato ha portato a un’adozione più diffusa degli algoritmi di deep learning. Inoltre, la pandemia ha spinto la domanda di soluzioni per il riciclaggio di denaro (AML) e il rilevamento delle frodi, contribuendo ulteriormente alla crescita del mercato. I metodi di deep learning sono stati cruciali anche per tracciare la diffusione del virus, implementare misure preventive e regolamentare le risposte alla crisi.

Software e Servizi: i Pilastri del Mercato

Analizzando il mercato in base alle sue componenti, il segmento software ha dominato nel 2020, rappresentando quasi la metà del mercato globale del deep learning. Si prevede che manterrà la sua leadership, grazie all’aumento della domanda di software di deep learning in settori come la sanità e il BFSI (Banking, Financial Services and Insurance), oltre alla crescente necessità di soluzioni software per la pianificazione della produzione e la manutenzione predittiva. Tuttavia, il segmento dei servizi si prospetta come quello con il più alto CAGR, stimato al 40,7% dal 2021 al 2030. Questo è dovuto alla crescente domanda di Software-as-a-Service (SaaS), che offre numerosi vantaggi tra cui scalabilità e costi di acquisizione una tantum.

Settori Chiave e Dominio Regionale

Per quanto riguarda i settori di applicazione, il segmento della sicurezza ha detenuto la quota maggiore nel 2020, circa un quinto del mercato globale, e si prevede che manterrà la sua posizione dominante. Questo è attribuibile alla capacità del deep learning di identificare malware e minacce più avanzate, oltre a rilevare attività insolite che potrebbero segnalare la presenza di attori non autorizzati. Il settore sanitario, tuttavia, è destinato a registrare il CAGR più elevato, pari al 42,0% dal 2021 al 2030. Questo grazie al potenziamento del settore con la sua libreria avanzata e vasta di algoritmi specializzati e alla crescente potenza computazionale.

A livello geografico, il Nord America ha rappresentato la quota di mercato più elevata nel 2020, quasi i due quinti del settore globale del deep learning, e si prevede che manterrà la sua posizione dominante in termini di fatturato entro il 2030. Ciò è dovuto all’aumento degli investimenti in startup di deep learning e alla crescente popolarità della tecnologia tra gli utenti finali. L’Asia-Pacifico, d’altra parte, è proiettata a mostrare il CAGR più elevato, pari al 40,9% durante il periodo di previsione. Questo è attribuibile all’accresciuta utilizzazione degli algoritmi di deep learning con l’aumento della digitalizzazione nei settori della sanità, delle telecomunicazioni, dell’automotive e del BFSI.

Attori Chiave del Mercato

Il rapporto analizza i profili dei principali attori che operano nel mercato del deep learning, tra cui Advanced Micro Devices, Inc., Amazon Web Services, Inc., Google LLC, IBM Corporation, Intel Corporation, Microsoft Corporation, NVIDIA Corporation, Qualcomm Technologies, Inc., Samsung e Xilinx. Queste aziende hanno adottato diverse strategie per aumentare la loro penetrazione nel mercato e rafforzare la loro posizione nel settore del deep learning.