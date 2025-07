L’industria automobilistica italiana continua a navigare in acque difficili, registrando a maggio 2025 un significativo calo nella produzione. Secondo i dati ISTAT, la produzione complessiva del settore automotive ha segnato un -9,4% rispetto a maggio 2024, e si attesta a un -19,8% nei primi cinque mesi dell’anno. Questa flessione si inserisce in un contesto più ampio di contrazione per l’intera produzione industriale italiana, che a maggio 2025 ha visto un decremento dello 0,9% (-1,2% nel periodo gennaio-maggio 2025).

I Comparti Produttivi sotto la Lente

Analizzando i singoli segmenti del settore automotive, emergono andamenti differenziati. La fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1), che include autovetture e veicoli commerciali, ha registrato un calo del 18,1% a maggio 2025 e un ben più marcato -26,8% nei primi cinque mesi rispetto al 2024. Le autovetture in particolare, secondo i dati preliminari di ANFIA, hanno visto una produzione domestica di circa 22mila unità a maggio 2025, con un crollo del 30,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Discorso diverso per la fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2), che, pur calando dello 0,5% a maggio, ha mostrato una crescita del +4,5% nel cumulato dei primi cinque mesi. La fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori (codice Ateco 29.3) ha registrato una lieve crescita dello 0,5% a maggio, ma una diminuzione del 12,6% nel periodo gennaio-maggio 2025.

Fatturato in Flessione e Squilibri Commerciali

Anche il fatturato del settore automotive nel suo complesso riflette il momento di difficoltà. Ad aprile 2025 (ultimo dato disponibile), si è registrata una flessione del 12,7%, trainata da una componente interna in calo del 17,9% e una estera a -8,2%. Nel primo quadrimestre 2025, il fatturato complessivo del settore è sceso del 16,3%, con un -20,4% sul mercato interno e un -12,8% su quello estero. Anche per le parti e accessori, il fatturato di aprile mostra un -12,9% (-24,6% interno, -1,2% estero), attestandosi a -17,4% nel quadrimestre.

Sul fronte del commercio internazionale, i dati a gennaio-marzo 2025 mostrano che l’export di autoveicoli dall’Italia ha un valore di 4,42 miliardi di Euro, a fronte di un import di 9,37 miliardi di Euro. Gli Stati Uniti si confermano il principale mercato di destinazione per l’export di autoveicoli italiani, con una quota del 19,5%, seguiti da Germania (18,7%) e Francia (13,6%). L’export della componentistica automotive, nello stesso periodo, si attesta a 6,15 miliardi di Euro, con un saldo positivo di 1,68 miliardi.

Le Riflessioni di ANFIA e le Proposte per il Futuro

Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA, ha commentato i dati, affermando: “L’indice della produzione automotive italiana registra un altro segno meno, ma riduce il calo a -9,4%. In recupero, pur mantenendo una flessione a doppia cifra, anche l’indice della fabbricazione di autoveicoli (-18,1%) – complice la contrazione registrata, secondo i dati preliminari di ANFIA, dalla produzione di autovetture, -30,4%, per un totale di circa 22mila unità prodotte – così come l’indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori che chiude in lieve crescita, a +0,5%.”

Giorda ha espresso anche un auspicio per il futuro del settore: “Auspichiamo ora la pubblicazione, attesa entro l’estate, del DPCM che ripartisce le risorse del fondo automotive a sostegno dell’offerta per l’adozione di misure in favore degli investimenti produttivi e della ricerca.” Ha inoltre sottolineato l’importanza di azioni concrete per la competitività: “Per affrontare le criticità dello scenario attuale, è inoltre importante prevedere azioni concrete per salvaguardare la competitività delle nostre imprese, in primis per ridurre i costi energetici di produzione che rappresentano il principale gap nei confronti dei competitor sia europei che extraeuropei, quali USA e Cina.”