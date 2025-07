Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato da UniCredit, contestando la legittimità del ‘golden power’ applicato dal governo riguardo all’offerta pubblica di scambio (Ops) su Banco BPM. La sentenza, già motivata, evidenzia due aspetti specifici accolti: in primo luogo, l’obbligo di “non ridurre per un periodo di cinque anni il rapporto impieghi/depositi di Banco BPM e UniCredit in Italia, al fine di aumentare gli impieghi verso famiglie e PMI nazionali”, concentrando l’attenzione sul profilo temporale; in secondo luogo, il mantenimento del livello del portafoglio di project finance.

Non è stato invece ritenuto significativo un altro aspetto del golden power, che richiedeva di “mantenere il peso attuale degli investimenti di Anima in titoli di emittenti italiani” e di stabilire i tempi per il ritiro delle attività finanziarie di UniCredit nella Federazione Russa. A innescare il procedimento del Tar è stata un’impugnativa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2025, attraverso il quale il governo aveva esercitato il ‘golden power’ riguardo all’Ops di UniCredit sulle azioni ordinarie di Banco BPM, un’operazione comunicata al mercato il 25 novembre 2024.

UniCredit contestava le prescrizioni imposte dalla Presidenza del Consiglio, definendole “estremamente gravose, non proporzionate e in molti aspetti incertee nel loro contenuto”, prospettando una sorta di vigilanza governativa sulla sua autonoma politica industriale.

Riguardo al primo punto accolto, il Tar ha ritenuto che “il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza… porta a considerare che la valutazione istruttoria che ha condotto alla prescrizione di ‘non ridurre per un periodo di cinque anni il rapporto impieghi/depositi praticato da Banco BPM e UniCredit in Italia‘ presenta, con riferimento esclusivo al profilo temporale, elementi a favore dell’accoglimento delle censure”.

I giudici hanno inoltre sottolineato che non è ragionevole “l’assunto che la fissazione di un termine quinquennale sia proporzionata al fine di ‘mitigare i rischi per la sicurezza nazionale’ che potrebbero verificarsi qualora UniCredit decidesse, a seguito dell’operazione, di applicare immediatamente un rapporto depositi/impieghi più basso di quello attualmente praticato”.

In conclusione, il Tar ha affermato che “non è illogico ritenere che la definizione della durata della prescrizione debba seguire, piuttosto che precedere, il completamento dell’analisi dei dati necessari per elaborare un piano industriale volto a garantire il mantenimento del rapporto impieghi/depositi”. Importante è il passaggio in cui i giudici hanno stabilito che la “statuizione di parziale accoglimento del ricorso comporta, come obbligo conformativo, la necessità di rinnovare la valutazione riguardo alla valenza temporale contestata”.

È stato inoltre richiesto di considerare “idonee (e auspicabilmente virtuose) modalità di interlocuzione tra l’Autorità pubblica e la parte ricorrente”.

Per quanto concerne l’obbligo di “non ridurre il livello dell’attuale portafoglio di project finance di UniCredit e BBPM“, senza però introdurre alcun limite temporale rispetto al rapporto depositi/impieghi, il Tar ha ritenuto che “l’imposizione, anche nei confronti di UniCredit e senza un termine di cessazione definito, del mantenimento del livello del portafoglio di project finance, configura un intervento diretto dello Stato sulla politica aziendale di UniCredit che ha condizionato, in modo significativo, la politica creditizia nel settore in esame”.

Rimangono, però, inalterati altri aspetti del golden power, con ampie motivazioni. Non è stata modificata “la prescrizione che impone a UniCredit di ‘mantenere il peso attuale degli investimenti di Anima in titoli di emittenti italiani’ e di ‘supportare lo sviluppo della società'”. Inoltre, le censure relative alla prescrizione che obbligava UniCredit a “cessare tutte le attività in Russia (raccolta, impieghi, collocamento fondi prestiti transfrontalieri) entro nove mesi dalla data del presente provvedimento”, si sono rivelate insuscettibili di accoglimento.