HUAWEI ha annunciato il lancio globale della sua nuova linea di punta dedicata all’imaging, la serie HUAWEI Pura 80. L’obiettivo dichiarato è ridefinire gli standard della fotografia su smartphone, grazie a tecnologie avanzate e funzionalità inedite.

Design Distintivo e Dettagli di Lusso

A colpire l’attenzione nella nuova serie sono senza dubbio gli aspetti estetici, in particolare per i modelli HUAWEI Pura 80 Ultra e lo HUAWEI Pura 80 Pro nella colorazione rosso satinato. Entrambi presentano un design definito “Dazzling Forward Symbol”, che trae ispirazione dai classici motivi a raggi di sole, tipici dell’alta gioielleria e dell’orologeria di lusso. Questo motivo, caratterizzato da un’intricata profondità e un armonioso gioco di luci e ombre, conferisce un aspetto visivo accattivante. Nel modello Pura 80 Ultra, la lente è impreziosita da un anello dorato, che costituisce il simbolo frontale iconico, richiamando l’emblema del marchio e creando un elemento centrale di grande impatto.

L’Eccellenza Fotografica al Centro: XMAGE Rinnovato

Il cuore dell’innovazione della serie Pura 80 risiede nelle sue capacità fotografiche. L’HUAWEI Pura 80 Pro integra una fotocamera Ultra Lighting da 1 pollice, progettata per massimizzare la cattura della luce e garantire dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. A ciò si aggiunge una fotocamera Ultra Chroma, pensata per una riproduzione fedele dei colori, offrendo paesaggi notturni vividi e realistici con una chiarezza elevata.

Il Pura 80 Ultra introduce una novità di rilievo: una fotocamera con doppio teleobiettivo commutabile. Questa soluzione combina un’ampia area fotosensibile con lunghezze focali versatili (3,7x e 10x), mirando a realizzare ritratti di qualità cinematografica e primi piani dettagliati con una notevole profondità spaziale. Il marchio XMAGE di HUAWEI, aggiornato per questa serie, porta diverse innovazioni fotografiche, sfruttando quello che viene descritto come il più grande sensore teleobiettivo del settore e algoritmi avanzati. L’obiettivo è produrre immagini chiare in scenari con elevato ingrandimento e in condizioni di scarsa illuminazione. La serie si propone di eccellere nella cattura di atmosfere notturne, dai dettagli architettonici ai panorami urbani, con tonalità e saturazioni precise. La capacità di acquisire dettagli nitidissimi e colori vivaci anche da lontano, con video 4K ad alta fedeltà, mira a ricreare in modo vivido le esperienze dal vivo.

Innovazione basata sull’Intelligenza Artificiale

A completamento delle performance fotografiche, i modelli Pura 80 Pro e Pura 80 Ultra integrano nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. È presente un pulsante AI Smart Controls, una caratteristica che dovrebbe offrire accesso rapido e personalizzato a funzioni come la fotocamera, la torcia o l’obiettivo IA, con un solo tocco e in base alle preferenze dell’utente. Questa funzione include anche il riconoscimento delle impronte digitali per una maggiore sicurezza. Inoltre, la serie vanta una cancellazione avanzata del rumore tramite IA, pensata per migliorare la qualità delle chiamate attraverso una riduzione bidirezionale del rumore, isolando la voce del parlante ed eliminando il rumore ambientale, per una comunicazione più chiara in diversi contesti.

Batteria e Resistenza: Prestazioni e Durata

Sul fronte dell’autonomia e della robustezza, sia il Pura 80 Pro che il Pura 80 Ultra sono equipaggiati con una batteria da 5170 mAh. La ricarica è supportata dalla tecnologia HUAWEI SuperCharge da 100 W per la ricarica rapida via cavo e dalla HUAWEI SuperCharge wireless da 80 W per la ricarica senza fili. Questa combinazione mira a garantire prestazioni ininterrotte e a mantenere gli utenti connessi per tutta la giornata.

Per quanto riguarda la durata, il Pura 80 Ultra integra il vetro Kunlun Crystal Armor di seconda generazione. Secondo le informazioni fornite, questa tecnologia incrementerebbe la resistenza ai graffi di 16 volte e la resistenza alle cadute di 25 volte rispetto al vetro standard, contribuendo a salvaguardare il dispositivo dall’usura quotidiana e assicurando una maggiore durevolezza.