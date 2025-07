Una crescita significativa delle accise sul tabacco, nuove imposte sulle sigarette elettroniche, sulle grandi aziende con un fatturato netto superiore ai 50 milioni e sui rifiuti elettronici, la concessione di fondi europei per la fissione nucleare e l’implementazione di una piattaforma pubblica per monitorare in tempo reale l’utilizzo delle risorse europee. Queste sono alcune delle proposte in discussione nel contesto del nuovo Bilancio dell’Unione Europea per il periodo 2028-2035, che sarà presentato al Collegio dei commissari mercoledì 16 luglio. Si tratta di un pacchetto ampio e ambizioso, di cui si è appresa l’esistenza in parte tramite fonti informate e in parte consultando la bozza del regolamento, la quale prevede un monitoraggio della spesa, rafforzando i controlli su alcune voci, come la transizione ecologica e il rispetto dei diritti sociali o delle convenzioni internazionali.

Tra le proposte per le nuove risorse proprie dell’Unione, spiccano due misure ad alto impatto: un’imposta specifica sui rifiuti elettronici (e-waste), per incentivare il riciclo, e un pacchetto di nuove tasse sui prodotti del tabacco, sia tradizionali che alternativi. Riguardo la tassazione delle grandi aziende, secondo un report del Financial Times, questa si applicherebbe a tutte le aziende attive in Europa, senza considerare la loro sede, e prevedrebbe scaglioni di tassazione per le imprese di maggiori dimensioni.

Per quanto riguarda il tabacco, un documento tecnico interno alla Commissione, già circolato, ha ipotizzato aumenti significativi: +139% sull’accisa minima per le sigarette, +258% sul tabacco da arrotolare e addirittura +1.090% per sigari e sigarilli. Questo si tradurrebbe, per i consumatori italiani (tenendo presente che non tutte le imposte sul tabacco vanno al Bilancio dell’Unione), in un aumento del prezzo per un pacchetto da 5 euro fino a 6,20 euro.

La revisione della direttiva relative alle accise, attesa da anni, non ha solo come obiettivo l’aumento delle entrate, ma mira anche a disincentivare il consumo di tabacco, includendo nuove categorie finora escluse, come le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato. Le nuove aliquote previste per questi prodotti varieranno da 0,12 a 0,36 euro/ml per le sigarette elettroniche e 108 euro per 1.000 unità nel caso del tabacco riscaldato, corrispondente a circa la metà della tassazione sulle sigarette tradizionali. Ogni modifica dovrà comunque ottenere l’unanimità dei 27 Stati membri.

Oltre agli aspetti legati alle entrate, il nuovo bilancio introduce anche elementi innovativi per quanto riguarda la spesa. Le bozze del Regolamento sul controllo delle performance prevedono un vero e proprio “Single Gateway”, un portale unico di trasparenza dove cittadini, imprese e giornalisti potranno consultare in tempo reale le prestazioni finanziarie dei programmi dell’Unione, l’elenco dei beneficiari, i bandi aperti e l’impatto delle spese su clima, parità di genere e diritti sociali. Ogni misura sarà valutata anche con un punteggio specifico (“gender score”) da 0 a 2, e i programmi dovranno dimostrare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia sociale per poter accedere ai fondi.

L’obiettivo della Commissione è semplificare il sistema di monitoraggio attualmente frammentato, costituito da oltre 5.000 indicatori eterogenei, e passare a un quadro armonizzato con circa 700 indicatori comuni. Ciò renderà più semplice la valutazione dell’efficacia della spesa e potenzierà il controllo pubblico.

Non mancano scelte controverse anche per quanto riguarda le priorità. Tra le oltre 200 voci di intervento previste nel nuovo regolamento, emerge come detto la presenza dell’energia da fissione nucleare, finora raramente menzionata nei documenti programmatici dell’Unione. Per questa voce, gli indicatori previsti sono la “nuova capacità installata” e le “emissioni annuali evitate di gas serra”, segnalando così un possibile cambio di strategia nella politica energetica dell’Unione, che si orienta sempre più verso tecnologie precedentemente considerate divisive.