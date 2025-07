Si è conclusa a Roma l’undicesima edizione del Myllennium Award, il prestigioso premio multidisciplinare dedicato ai giovani talenti italiani sotto i 30 anni. Promosso dal Gruppo Barletta e dalla Fondazione omonima, con il supporto di importanti Ministeri e della Regione Lazio, l’iniziativa si conferma un punto di riferimento nazionale per valorizzare merito, talento e visione delle nuove generazioni. Nel corso degli anni, il premio ha sostenuto oltre 350 progetti, erogato borse di studio e premi economici per un totale di oltre 1.800.000 euro, a testimonianza del suo impatto concreto sulla crescita professionale e personale di numerosi giovani.

I protagonisti del 2025: ventitré eccellenze premiate

Quest’anno, ventitré giovani under 30 sono stati insigniti del riconoscimento in dieci diverse categorie, coprendo un ampio spettro di discipline:

MyBook (editoria): Valerio Castellotti, Aurora Iori, Lorenzo Colombo e Ludovica Monte sono stati premiati per il loro saggio sulla “Crisi e ascesa degli estremismi”. Il Premio Speciale Graphic Novel è andato a Emanuele Michieletto, Luca Guidotti, Chiara Alessi e Giuseppe Alba per le loro opere sul tema “Metamorfosi 2025: Chi è il mostro? Deformare sé stessi per conformarsi al mondo esterno. Chi sarebbe oggi Gregor Samsa?”.

MyStartUp (imprenditoria tecnologica): Lorenzo Rea si è distinto con l'app "ResilientX security".

MySocialImpact (innovazione sociale): Filippo Toni con "ROSSO" e Vittorio Gianotti con "TERESO" hanno ricevuto riconoscimenti per i loro progetti.

MyJob (formazione post-laurea): Premiati Matteo Sinigaglia, Caterina Piccinno, Maria Luisa Grometto ed Elisa Pietroforte.

MySport: Stefano Patron con "LEVERAGE" nella categoria StartUp e Martina Santandrea per la categoria Job.

MyMusic: Gabrielle Sarmiento con "Manila" e Paolo Ehrenheim per la musica classica.

MyFrame (cinema): Riconoscimenti a Ester Tessuti con "2080" e Ivan Diego Chianese con "UROBORO".

MyCity (rigenerazione urbana): Una sezione significativa tra quelle premiate.

MyBricks (arti e maestranze): Moussa Diawara.

Il Premio Eccellenza Myllennium 2025 è stato assegnato a Giorgio Minisini, a coronamento di un percorso di grande successo.

Giovani e futuro: il desiderio di partire e la voglia di tornare

Durante la cerimonia, è stata presentata la ricerca IPSOS “Giovani tra radici e nuovi orizzonti”, condotta su un campione di 800 giovani italiani tra i 18 e i 30 anni. Lo studio offre uno spaccato significativo del rapporto delle nuove generazioni con il futuro, evidenziando il divario tra le opportunità percepite in Italia e la necessità, spesso, di guardare oltre confine.

Il dato più rilevante emerso dalla ricerca è che ben sei giovani su dieci (61%) si dichiarano pronti a trasferirsi all’estero per motivi di studio o lavoro. Le destinazioni preferite includono Germania, Regno Unito, Spagna e Svizzera (77%), mentre un quinto degli intervistati guarda agli Stati Uniti. Chi decide di partire lo fa principalmente per trovare migliori condizioni occupazionali, ma il rientro in Italia non è affatto scontato: tra il 2011 e il 2023, solo il 31% dei giovani espatriati ha fatto ritorno.

Il profilo del giovane che sogna un’esperienza all’estero è delineato con precisione: un’età compresa tra i 21 e i 24 anni, una laurea, proveniente dal Nord-Ovest o dal Sud Italia e percepito dai coetanei come appartenente a una classe sociale medio-bassa. La conoscenza della lingua inglese è considerata un requisito fondamentale dal 72% degli intervistati.

Le richieste dei giovani alle istituzioni

Le aspirazioni dei giovani si traducono in richieste chiare verso lo Stato italiano. Il 41% degli intervistati auspica un maggiore incentivo alle esperienze all’estero, considerate preziose occasioni di crescita. Tuttavia, il 42% teme una perdita di capitale umano e vorrebbe che queste partenze fossero frenate. Maggiore fiducia viene riposta nelle università (60%), nelle scuole (56%) e nelle istituzioni europee (63%) come promotrici di una mobilità internazionale utile e strutturata.

Il Myllennium Award, con il suo approccio concreto e la creazione di una solida rete di supporto, si conferma non solo un premio, ma un osservatorio privilegiato sulla generazione under 30. Un luogo dove ascoltare le istanze, intercettare i talenti e costruire percorsi di crescita possibili.

Come ha dichiarato Paolo Barletta, Presidente Myllennium Award: “In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, il Myllennium Award continua a dare spazio alla voce e al talento dei giovani, offrendo strumenti concreti di crescita e percorsi formativi per entrare nel mondo del lavoro. Un impegno costante che da undici anni si pone come osservatorio permanente sulle nuove generazioni. In una società in continuo cambiamento, è fondamentale che privati e istituzioni collaborino per creare opportunità reali e rendere l’Italia un Paese in cui i giovani scelgano di costruire il proprio futuro. Lo conferma anche la ricerca presentata oggi con Ipsos: i giovani vogliono restare, sono legati al proprio territorio, ma faticano a trovare occasioni di formazione e lavoro. È proprio su questo bisogno che il Myllennium Award interviene, mettendo ogni anno in collegamento ragazze e ragazzi con imprese e professionisti, offrendo così un primo passo concreto per trovare ognuno la propria strada.”