Un nuovo, significativo passo in avanti è stato compiuto per l’accoglienza e il supporto delle famiglie e dei bambini in cura presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sono stati inaugurati i nuovi spazi de La Casa di Leo, frutto del progetto “Leo diventa grande” promosso da EOS Aps e sostenuto da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. Questo ampliamento permetterà di gestire oltre 140 ingressi all’anno, un balzo significativo rispetto ai precedenti 50.

Un Sogno Diventato Realtà: Oltre 120.000 Euro Raccolti

Il progetto “Leo diventa grande”, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori, è stato finanziato grazie a una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding For Funding. In soli tre mesi, sono stati raccolti oltre 120.000 euro, dimostrando la generosità di cittadini, imprese e della stessa Banca, che ha contribuito attivamente con 2 euro per ogni prodotto acquistato online dai propri clienti.

L’ampliamento della struttura di accoglienza ha prestato particolare attenzione agli spazi comuni, sia interni che esterni, per garantire un ambiente più confortevole e funzionale.

Playroom, Palestra e Aree Verdi: Spazi per il Benessere di Bambini e Famiglie

All’interno della struttura, sono state realizzate due playroom dedicate ai pazienti fino ai 18 anni. Questi spazi sono pensati non solo per il gioco, ma anche per ospitare laboratori con educatori, pedagogisti, psicologi e volontari. L’obiettivo è permettere ai bambini di superare l’isolamento forzato dovuto alla malattia, offrendo loro momenti di crescita e di condivisione delle paure. Inoltre, è stata creata una palestra polifunzionale, attrezzata per attività riabilitative specifiche, gioco e movimento indoor, sotto la guida di fisioterapisti e psicomotricisti.

La grande area verde esterna è stata anch’essa potenziata, con un parco giochi rinnovato, un orto e luoghi dedicati a laboratori all’aperto. L’idea è quella di offrire ai bambini la possibilità di svolgere attività in ogni condizione meteorologica, con proposte diversificate in base all’età e alle specificità di ciascuno.

Fino ad oggi, La Casa di Leo ha accolto annualmente circa 40 bambini e bambine, italiani e stranieri, tra gli 0 e i 18 anni, in cura presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII per patologie oncologiche, cardiologiche, necessità di trapianto, malattie rare o altro. L’accoglienza si è estesa anche ai loro fratelli e sorelle, spesso provenienti da nuclei familiari in situazione di fragilità economica. Indirettamente, il progetto ha beneficiato anche i genitori, che hanno potuto trovare momenti di riposo e recupero di energie fisiche e mentali durante le attività dei figli.

Il Valore della Collaborazione per una Crescita Inclusiva

Il progetto si allinea perfettamente con l’obiettivo di integrazione e coesione sociale di Intesa Sanpaolo, che si propone come istituzione al servizio del Paese per promuovere una società più equa e una crescita sociale inclusiva.

Susanna Berlendis, mamma di Leo e presidente di Eos Aps, ha espresso la sua gioia: “Con l’ampliamento della Casa di Leo, abbiamo potuto realizzare un sogno nato dal bisogno concreto: quello di tante famiglie che, nel momento più difficile della loro vita, cercano un luogo sicuro in cui stare, ma un ambiente in cui sentirsi accolte, ascoltate e sostenute. Da domani, l’accoglienza di un numero maggiore di bambini e genitori non sarà più un progetto, ma diventa finalmente realtà: offrire loro spazi dedicati al gioco, alla condivisione e al benessere, sia fisico che psicologico, sono elementi fondamentali per affrontare con maggiore forza il percorso della malattia”.

Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato: “Abbiamo scelto insieme a CESVI di accompagnare l’Associazione EOS in questo percorso perché siamo convinti che La Casa di Leo e i suoi nuovi spazi rappresentano un sostegno concreto per famiglie e bambini che vivono situazioni di fragilità, come quelle di una malattia e della degenza ospedaliera. L’approccio del nostro Progetto Formula promuove solidarietà e senso di comunità e dimostra come unendo le forze si crei valore per l’intera comunità. In Lombardia, abbiamo sostenuto ad oggi circa 40 iniziative con donazioni per oltre 4,5 milioni di euro a favore di giovani, famiglie, anziani per una crescita sociale inclusiva”.

Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI, ha aggiunto: “Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 170 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”.

Infine, Simonetta Cesa, direttore socio sanitario della ASST Papa Giovanni XXIII, ha espresso profonda gratitudine: “Siamo profondamente grati a EOS Aps, a Intesa Sanpaolo e a CESVI per aver reso possibile un progetto che rafforza concretamente la nostra capacità di prenderci cura, in modo globale, dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. “Leo diventa grande” non ha soltanto ampliato gli spazi di accoglienza della Casa di Leo, ma ha anche potenziato gli strumenti a disposizione del nostro personale sanitario: è infatti attualmente in fase di definizione il progetto di portare ad operare i nostri professionisti sanitari della riabilitazione direttamente negli spazi della Casa di Leo. La nuova palestra polifunzionale e le attrezzature riabilitative saranno fondamentali per supportare percorsi terapeutici personalizzati, contribuendo al recupero fisico e al benessere psicologico dei bambini, in particolare dopo lunghi periodi di degenza. Questa sinergia tra istituzioni pubbliche, terzo settore e privati rappresenta un modello virtuoso di alleanza territoriale al servizio della salute e della dignità delle persone più fragili”.