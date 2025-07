“Le istituzioni sanitarie di tutto il mondo vanno incoraggiate ad ampliare ed intensificare le collaborazioni in Ucraina”.

Così ieri il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella foto, intervenendo al panel dal titolo Business Dimension nell’ambito dell’Ukraine Recovery Conference 2025 (URC2025).



Servizi assistenziali e scambio di buone pratiche

“È necessario puntare all’introduzione, organizzazione e gestione di reti di servizi assistenziali orientate a sostenere l’accesso ai servizi sanitari di base – ha proseguito Schillaci – al trasferimento reciproco delle migliori pratiche nell’organizzazione e nella gestione dell’assistenza sanitaria, per quanto riguarda l’accesso alle cure; il coordinamento dell’assistenza sanitaria di base; gli strumenti digitali utilizzati nel settore sanitario (come la telemedicina); il controllo della qualità dei servizi sanitari“.

Criteri organizzativi, formazione e infrastrutture

E ancora: “Alla definizione di criteri organizzativi per la presa in carico dei bisogni socio-sanitari e di riabilitazione – ha aggiunto ancora il ministro – alla formazione e allo sviluppo professionale degli operatori sanitari; alla valutazione del fabbisogno del personale sanitario; al rafforzamento o, se necessario, la ricostruzione/ammodernamento delle strutture sanitarie, creando una classificazione delle strutture ospedaliere ed identificando gli ospedali di riferimento nazionali e locali in funzione dei potenziali bacini di utenza“.

Prevenzione e settori prioritari di intervento

Inoltre: “All’adozione della prevenzione come motore principale delle politiche sanitarie, sia per le malattie trasmissibili sia per quelle non trasmissibili – ha fatto sapere ancora Schillaci – all’elaborazione e l’attuazione di strategie sanitarie a livello locale, regionale e nazionale in settori prioritari, quali la salute mentale; le protesi; i trapianti e i bioimpianti; la sicurezza delle trasfusioni di sangue; la diagnostica per immagini; la prevenzione e il trattamento delle malattie non trasmissibili (con particolare riferimento alle neoplasie)”.

Ricerca, tecnologia e strutture cliniche

Tali partenariati, per il ministro Schillaci, dovrebbero essere “idealmente sostenuti da crescenti connessioni con i centri di ricerca e sviluppo ucraini“, in modo che lo sviluppo/trasferimento di tecnologia possa avvenire secondo le necessità e valorizzando al massimo le capacità locali.

Particolare attenzione dovrà essere quindi rivolta alla “costruzione e ricostruzione delle strutture sanitarie (ospedaliere, diagnostiche e ambulatoriali) e della loro rete”, al fine di rendere “nuovamente operative cliniche preesistenti“, ovvero prevedendo la costruzione di strutture clinico-ambulatoriali dove medici di base e infermieri locali possano offrire servizi di medicina e infermieristica.

Rete territoriale, prevenzione e cooperazione multilivello

La formazione e il coordinamento della rete con team sanitari è necessaria per una “capillare azione di rilevazione dei bisogni sanitari sul territorio” e, grazie alla rete, si potrebbero attivare programmi di monitoraggio, educazione e prevenzione sanitaria.

Infine, per essere il più possibile efficace e pervasiva, la cooperazione nel settore sanitario non dovrebbe essere limitata al livello tra Stati, ma dovrebbe coinvolgere anche i governi locali; la società civile; le Ong; e il settore privato, quando opportuno”, ha concluso il ministro.