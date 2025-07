Arriva in libreria, edito da Gremese, “Lo studente” di Philippe Vilain, un romanzo che promette di scuotere il panorama letterario con la sua profonda analisi di temi come l’identità, la memoria e la rappresentazione. Già accolto con grande interesse in Francia con il titolo originale Mauvais élève, l’opera si presenta come uno dei lavori più intensi e discussi degli ultimi anni. Inserito nella collana “Narratori francesi contemporanei” diretta dallo stesso Vilain, il libro prosegue il suo percorso letterario che da sempre indaga la coscienza amorosa e il delicato confine tra autobiografia e finzione.

Il Riscatto di una Vocazione Autentica

Al centro de “Lo studente” c’è la ricostruzione lucida di un periodo decisivo della giovinezza di Vilain, trascorsa in un contesto di marginalità sociale, insuccesso scolastico e carenza di stimoli culturali. Proprio da questa situazione, apparentemente senza via d’uscita, prende forma una trasformazione radicale: “dall’indifferenza alla lettura a una passione totale per la letteratura; dal liceo tecnico all’università; dalla timidezza alla vocazione per la scrittura come forma di riscatto”. Il romanzo illustra come una “vocazione autentica possa spezzare ogni destino scritto”, trasformando la letteratura in un potente strumento di liberazione e ridefinizione di sé.

La Contro-narrazione di una Relazione Controvertita

Un elemento centrale e particolarmente controverso del romanzo è la relazione giovanile vissuta da Vilain con Annie Ernaux, allora già scrittrice affermata e oggi Premio Nobel per la Letteratura. Riletta a distanza di trent’anni, quella storia diventa per Vilain un’occasione per riflettere su cosa significhi essere rappresentati nel discorso dell’altro. “Lo studente” si configura come un contro-campo maschile al celebre “Il ragazzo” di Annie Ernaux, nel quale la scrittrice offrì la propria versione della relazione. Vilain rielabora quel ritratto, “contestando la riduzione a oggetto e interrogando il confine tra memoria e potere”. La stampa francese ha già interpretato il romanzo come un atto letterario e sociologico capace di sovvertire i ruoli narrativi e rompere i meccanismi dell’autofiction. Emerge una duplice istanza: il bisogno di affermare la propria voce al di fuori del ritratto altrui e la volontà di raccontare l’esperienza di essere un “transfuga di classe”, sospeso tra il mondo di origine e quello a cui si aspira.

Uno Stile Essenziale per una Dichiarazione di Resistenza

Con uno stile essenziale e controllato, Philippe Vilain costruisce un romanzo che è al contempo una dichiarazione di resistenza, un testo che unisce introspezione e critica sociale. “Lo studente” va oltre il semplice memoir, configurandosi come la dimostrazione che una vocazione autentica può superare ogni determinismo.

Philippe Vilain è autore di numerosi romanzi pubblicati in Francia da prestigiose case editrici come Gallimard, Grasset e Laffont. In Italia, i suoi libri sono editi da Gremese, tra cui “Falso padre”, “Non il suo tipo” (adattato per il cinema da Lucas Belvaux), “La moglie infedele”, “La ragazza dalla macchina rossa”, “Un mattino d’inverno”, “Napoli mille colori” e “Pupetta”. Dirige inoltre la collana “Narratori francesi contemporanei” di Gremese e ha firmato diversi saggi e curatele, con particolare attenzione al rapporto tra scrittura e identità.

La collana “Narratori francesi contemporanei”, lanciata nel 2012 da Gremese e diretta da Philippe Vilain stesso, propone al pubblico italiano alcune delle voci più interessanti della narrativa francese contemporanea. Tra gli ultimi autori pubblicati figurano Alain Vircondelet, Benjamin Hoffman, Claude Simon e lo stesso Vilain, con romanzi che esplorano identità, memoria, relazioni e le frontiere della letteratura.