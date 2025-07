Se i dazi imposti da Donald Trump dovessero rimanere invariati rispetto a oggi, l’Italia subirebbe perdite per 3,5 miliardi di euro in termini di export. Nel caso in cui le tariffe doganali raggiungessero il 20%, il danno economico potrebbe salire fino a 12 miliardi di euro. Queste stime provengono dalla Cgia e si fondano su dati forniti dall’OCSE.

L’Italia ha una forte propensione all’export verso gli Stati Uniti; nel 2024, il valore degli scambi è stato di 64,7 miliardi di euro. In attesa che Trump formalizzi l’entità dei dazi, le cifre devono confrontarsi con alcuni interrogativi cruciali: i consumatori e le aziende statunitensi sostituiranno i beni italiani con quelli locali o provenienti da altri Paesi, oppure continueranno ad acquistare prodotti Made in Italy? Le imprese italiane riusciranno a mantenere i prezzi di vendita stabili, pur contenendo i margini di profitto?

Rispondere a queste domande non è semplice, come sottolinea la Cgia. Tuttavia, la Banca d’Italia evidenzia che il 43% del nostro export verso gli Stati Uniti comprende prodotti di alta qualità, mentre un ulteriore 49% è rappresentato da beni di qualità media. Di conseguenza, si tratta di articoli che, probabilmente, attirano acquirenti con redditi elevati, i quali potrebbero non essere sensibili a un eventuale aumento dei prezzi.

Riguardo al secondo interrogativo, la Banca d’Italia osserva che un possibile calo della domanda statunitense, legato all’aumento dei prezzi dei prodotti finali, potrebbe essere compensato dalle imprese italiane attraverso una riduzione dei margini di profitto. Le aziende italiane che esportano negli Stati Uniti ricavano dal mercato statunitense “solo” il 5,5% del loro fatturato totale, mentre il margine operativo lordo si attesta mediamente attorno al 10% dei ricavi. In altre parole, la loro esposizione al mercato statunitense è limitata e una sua eventuale “chiusura” produrrebbe conseguenze relativamente contenute.