Agosto si presenta come un mese problematico per chi, durante l’estate, intende viaggiare in treno attraverso la Penisola. I lavori in corso sulla rete legati al PNRR comporteranno un significativo aumento dei tempi di percorrenza su alcune tratte dell’alta velocità, “con la conseguenza che aerei e pullman diventano sempre più competitivi”. Queste sono le conclusioni di un’analisi condotta, che ha confrontato i prezzi dei biglietti e i tempi di viaggio su percorsi comuni per viaggiatori e turisti, esaminando vari mezzi di trasporto: treni, aerei e pullman.

In particolare, per la celebre tratta Roma-Milano, il 12 agosto, utilizzando un Frecciarossa durante il periodo di lavori, i tempi di percorrenza varieranno tra 4 ore e 50 minuti e 5 ore e 40 minuti, ovvero circa 110 minuti in più rispetto agli attuali tempi che partono da 2 ore e 59 minuti. Il costo del biglietto più economico, a seconda dell’orario di partenza, oscilla tra un minimo di 37,90 euro e un massimo di 94,90 euro.

Chi sceglie l’aereo per coprire la stessa tratta spenderà almeno 44 euro, con un tempo di volo di 1 ora e 10 minuti. Il pullman risulta essere l’opzione più economica, con tariffe che partono da 17 euro e una durata di viaggio di circa 7 ore e 30 minuti.