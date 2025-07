Un cambiamento significativo si profila per i viaggiatori aerei in Italia e nell’Unione Europea. Non sarà più obbligatorio esibire il documento d’identità al personale di bordo per i voli diretti verso i Paesi dell’area Schengen, a patto di mostrare la sola carta d’imbarco. Per le altre destinazioni, invece, il documento di riconoscimento resterà indispensabile. Questa novità, ufficialmente annunciata dall’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e resa possibile grazie al consenso del Ministero dell’Interno, mira a snellire le procedure di imbarco, promettendo una riduzione della burocrazia e tempi di attesa più brevi per milioni di passeggeri.

Obiettivo Semplificazione, ma Crescono le Voci Preoccupate

L’intento dichiarato è chiaro: semplificare l’esperienza aeroportuale. Si stima che questa modifica possa coinvolgere circa 51 milioni di passeggeri italiani diretti verso l’area Schengen, con una potenziale riduzione del 50% dei tempi di attesa ai controlli di imbarco. L’Enac ha precisato che, sebbene non sia più richiesta la presentazione del documento al gate, i passeggeri dovranno comunque portare con sé i propri documenti per eventuali verifiche. I controlli di sicurezza, invece, rimarranno invariati.

Il Presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, ha commentato la decisione sottolineando l’inefficienza attuale: “C’è molta perdita di tempo a livello burocratico. Eliminando l’obbligo, si potrà imbarcarsi più rapidamente.”

Un’opinione condivisa, almeno in parte, dai sindacati di settore. Ivan Viglietti, segretario generale della Uil Trasporti, ha espresso apprezzamento per la semplificazione: “Come sindacato, apprezziamo tutto ciò che semplifica e facilita l’accesso al trasporto aereo, specialmente considerando la competizione con i treni, dove l’accesso è nettamente più semplice.” Tuttavia, Viglietti ha anche lanciato un avvertimento, evidenziando la necessità di affiancare a queste misure “ulteriori interventi per garantire la sicurezza, come il riconoscimento facciale e una migliore formazione del personale di sicurezza.” Questa prassi, va detto, è già in uso in Paesi come la Germania, ma con eccezioni significative come Irlanda e Cipro, che pur essendo nell’UE non fanno parte dell’area Schengen.

Il Fronte delle Perplessità: Sicurezza Prima della Rapidità

Nonostante le intenzioni dichiarate, la decisione ha immediatamente sollevato profonde preoccupazioni tra i consumatori. Un rappresentante (non specificato nel testo originale ma implicito come portavoce di un’associazione di consumatori) ha manifestato sorpresa e ha chiesto chiarezza sul processo decisionale: “La decisione dell’Enac di rimuovere l’obbligo di presentazione del documento d’identità durante l’imbarco ci ha profondamente sorpresi. Desideriamo chiarire quale sia il processo che ha portato a questa decisione e quali analisi siano state condotte riguardo l’impatto di tale novità.” La principale criticità sollevata riguarda la sicurezza: “L’eliminazione di questo obbligo potrebbe creare criticità, come la possibilità di utilizzo della carta d’imbarco di terzi o l’accesso agli aerei da parte di passeggeri senza identificazione.” La posizione è ferma: “la sicurezza del trasporto aereo deve prevalere sulla rapidità delle procedure.” Si auspica inoltre un “dialogo con tutte le parti interessate, per garantire adeguati livelli di sicurezza per i passeggeri, soprattutto in un contesto internazionale in cui le crisi geopolitiche possono riattivare il terrorismo.”

Anche Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, ha espresso “sorpresa e preoccupazione” per la decisione congiunta di Enac e Ministero dell’Interno. “Sebbene la misura sia già operativa in alcuni Paesi europei, è fondamentale capire le motivazioni che hanno portato a tale scelta e le sue implicazioni sulla sicurezza e sui diritti dei passeggeri,” ha sottolineato Melluso. Ha poi evidenziato il contesto internazionale: “In un contesto internazionale caratterizzato da crescenti preoccupazioni riguardanti la sicurezza e la gestione dei flussi migratori, una simile modifica solleva interrogativi legittimi. È essenziale garantire che l’adozione di nuove prassi non comprometta la sicurezza dei cittadini e non introduca disparità di trattamento tra i passeggeri.” Per queste ragioni, Assoutenti ha richiesto un incontro urgente con il Presidente Di Palma, per ottenere chiarimenti e assicurazioni sulla tutela dei diritti dei consumatori.