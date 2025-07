Le vacanze estive, da sempre associate a riposo e spensieratezza, celano oggi un’insidia invisibile: la costante connessione digitale. Se da un lato l’idea di un vero Digital Detox attira per i suoi benefici – meno stress, sonno migliore, maggiore concentrazione – dall’altro, la necessità di tutelare i propri dati e dispositivi non va mai in vacanza. Per questo, Kaspersky, leader nella cybersecurity, ha diffuso una guida pratica, “Digital Detox 2025: come disconnettersi in sicurezza”, per un’estate all’insegna della serenità digitale.

Prima della Partenza: Prepararsi alla Disconnessione

Prima di chiudere la valigia e partire per la meta agognata, ci sono alcuni passaggi fondamentali per blindare la propria vita digitale. Il primo è l’esecuzione del backup dei dati importanti. Salvare file, foto e documenti cruciali non solo su supporti fisici come un NAS domestico, ma anche su servizi cloud dotati di crittografia, è una pratica essenziale. E non dimenticate smartphone e dispositivi che vi accompagneranno, assicurandovi almeno una copia di riserva in un luogo sicuro.

Parallelamente, è cruciale mettere in sicurezza i dispositivi stessi. Smartphone e laptop dovrebbero avere installato un software di protezione affidabile, come Kaspersky Premium, e essere costantemente aggiornati con le ultime patch di sicurezza per prevenire vulnerabilità note. Un accorgimento ulteriore è l’impostazione di una password complessa per ogni device, sia che lo si porti con sé o lo si lasci a casa. Per gli smartphone, in particolare, è consigliabile disabilitare l’accesso biometrico e attivare la cancellazione automatica dei dati dopo ripetuti tentativi di sblocco falliti.

Le proprie password degli account online richiedono anch’esse un rafforzamento. L’utilizzo di un password manager affidabile, come Kaspersky Password Manager, non solo genera credenziali robuste, ma segnala anche eventuali violazioni. L’autenticazione a due fattori, preferibilmente tramite app piuttosto che SMS, dovrebbe essere abilitata per tutti gli account più sensibili.

Un aspetto spesso sottovalutato è la protezione della SIM (e eSIM) da tentativi di duplicazione. Impostare un codice PIN prima della partenza e verificare con il proprio operatore la possibilità di bloccare la riemissione non autorizzata della SIM è cruciale, dato che il numero di telefono è sovente collegato a servizi bancari, social e account cloud. Per chi usa una eSIM, il QR di attivazione va custodito in un luogo sicuro.

Infine, per chi possiede una casa smart, è saggio renderla sicura. Mantenere attivi solo i dispositivi essenziali come telecamere e allarmi, preferibilmente collegati a un gruppo di continuità, è una buona prassi. Tutti gli altri dispositivi non necessari andrebbero scollegati, e le password predefinite di tutti i dispositivi IoT e del router dovrebbero essere sostituite con credenziali complesse per prevenire accessi non autorizzati.

In Viaggio: La Tecnologia con Cautela

Anche se l’obiettivo è disconnettersi, in viaggio la tentazione di usare la tecnologia può essere forte. Se proprio non si riesce a farne a meno, ci sono delle “regole salva-vacanza”. È opportuno limitare l’uso delle reti Wi-Fi pubbliche, preferendo connessioni protette o l’utilizzo di una VPN come Kaspersky VPN Secure Connection, che salvaguarda il traffico dati da sguardi indiscreti.

Un’altra buona pratica è evitare la condivisione in tempo reale sui social di foto, posizione e altri dettagli della vacanza. Questo riduce i rischi legati alla privacy e previene potenziali intrusioni, anche in casa. Per emergenze, è saggio assicurarsi di avere un canale di comunicazione di emergenza: in zone con segnale mobile debole o assente, si possono considerare dispositivi o servizi satellitari, verificandone copertura e condizioni nel Paese di destinazione.

Al Ritorno: Non Abbassare la Guardia

Quando le vacanze finiscono e si riprende l’uso regolare dei propri dispositivi, la guardia non va abbassata. È importante controllare attività sospette sugli account, verificando se ci sono stati accessi non autorizzati e, in caso di dubbio, cambiando le password principali. Infine, bisogna aggiornare e pulire i dispositivi usati in viaggio: rimuovere le reti Wi-Fi non sicure, disinstallare app utilizzate solo per il viaggio e assicurarsi che antivirus e software siano aggiornati.

Come ha commentato Cesare D’Angelo, General Manager Italy, France & Mediterranean di Kaspersky: “Il Digital Detox non è solo una pausa dallo smartphone, ma un’occasione per rigenerarsi davvero. Tuttavia, è importante ricordare che il mondo digitale continua a muoversi anche mentre noi ci fermiamo. Per questo è fondamentale preparare i propri dispositivi prima di disconnettersi, così da vivere un’estate più leggera e sicura”.